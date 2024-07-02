迪士尼控一定要到中山站朝聖！台北捷運在今年夏天特意和迪士尼合作，以全新主題「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」，打造一系列活動，首波便是在中山站串連雙連站之間的心中山線形公園悄悄登場，沿途有11個米奇和好朋友們的裝置藝術，並特別設計邀請大家走進打卡點中一起合影。







於即日起至9/30期間，在心中山線形公園都能找到俏皮可愛的米奇蹤跡。從捷運中山站一出站就能看到米奇、米妮、唐老鴨等人的過馬路的打卡牆，一旁紅綠燈造景中更藏有米奇頭型，滿滿巧思讓粉絲感到驚喜。







沿途從地面到空中都有各式各樣米奇與好朋友的打卡點，有巨型迪士尼禮物箱，裡面有米奇、米妮、奇奇蒂蒂、高飛等各種造型玩偶，隨手都能拍出超萌美照。還有融入中山站潮男、潮女特色的米奇警告路牌「型人時速限制」；公園石椅上也有米奇、米妮等打卡造景，等你一起來合影。





台北捷運Ｘ米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對

活動日期：2024/7/1~9/30

首波活動地點：心中山線形公園



心中山 迪士尼市集

活動日期：於7月4日至7月21日，每週四、五、六、日中午12時至20時30分舉行。