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迪士尼控衝中山站！心中山變迪士尼公園「11個米奇、米妮打卡點」免費拍，週末再逛迪士尼市集。

2024-07-02 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：2,751
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

迪士尼控一定要到中山站朝聖！台北捷運在今年夏天特意和迪士尼合作，以全新主題「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」，打造一系列活動，首波便是在中山站串連雙連站之間的心中山線形公園悄悄登場，沿途有11個米奇和好朋友們的裝置藝術，並特別設計邀請大家走進打卡點中一起合影。
中山站 米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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於即日起至9/30期間，在心中山線形公園都能找到俏皮可愛的米奇蹤跡。從捷運中山站一出站就能看到米奇、米妮、唐老鴨等人的過馬路的打卡牆，一旁紅綠燈造景中更藏有米奇頭型，滿滿巧思讓粉絲感到驚喜。
中山站 米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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沿途從地面到空中都有各式各樣米奇與好朋友的打卡點，有巨型迪士尼禮物箱，裡面有米奇、米妮、奇奇蒂蒂、高飛等各種造型玩偶，隨手都能拍出超萌美照。還有融入中山站潮男、潮女特色的米奇警告路牌「型人時速限制」；公園石椅上也有米奇、米妮等打卡造景，等你一起來合影。
中山站 米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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沿路上都有米奇和好朋友經典角色打卡版，就連地板上也能看見限定圖騰賣萌，牆面上還有塗鴉風格的米奇和米妮展現中山站的年情潮流文化，陪你一起在公園漫步。公園中間的景觀橋到了夜晚還會變成絢麗燈飾，橋上用霓虹光條勾勒出圖騰，橋墩也隱藏許多塗鴉等著你來發掘。
中山站 米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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空中也掛滿米奇大頭圖騰的旗幟，整條線形公園就宛如變成迪士尼公園般，俏皮可愛又超好拍。並於7/4~7/21期間，每逢週四～週四還規劃迪士尼主題市集，推出各式限定周邊商品，揪粉絲到此把錢錢變成喜歡的樣子。

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台北捷運Ｘ米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對

活動日期：2024/7/1~9/30
首波活動地點：心中山線形公園
 

心中山 迪士尼市集

活動日期：於7月4日至7月21日，每週四、五、六、日中午12時至20時30分舉行。

 

 

看更多中山站 米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對打卡點：

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