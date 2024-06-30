蠟筆小新鐵粉來去全聯！自詡為全民超市的全聯福利中心，是婆媽、小資族最愛逛的超市，尤其是每次推出集點活動，更是讓人衝動換一波。這次，迎戰炎炎夏日到來，再度推出蠟筆小新飲料/冰品積分樂，讓大家喝飲料、吃冰消暑，同時還能換購獨家限定蠟筆小新周邊，15款小物搶先曝光，每一款都超萌、超實用讓蠟筆小新鐵粉直呼通通要帶回家。







於即日起至9/5期間悄悄開跑的「全聯Ｘ蠟筆小新飲料/冰品積分樂」，只要持著福利卡購買飲料、冰品，單筆滿40元即可獲得1積分，湊滿3積分或8積分就能用相對價錢加價購獨家蠟筆小新周邊，最便宜只要60元就能換購，多款實用的小物讓蠟筆小新鐵粉想都不想、全部買回家。







立體剪裁設計的「保溫保冷袋」有小新、小葵、小白、鱷魚阿山4款隨機出貨，俏皮可愛的造型外出採買、或帶便當都能被萌到。「多功能萬用袋」則是有小新面紙套、小白零錢包、小白面紙套、小葵零錢包、小新束口袋、小葵束口袋6款設計，讓生活小事變得超療癒。





全聯Ｘ蠟筆小新飲料冰品積分樂

活動日期：2024/6/28~9/5(換購至2024/9/12)

活動內容：持福利卡購買飲料、冰品，單筆滿40元可獲得1積分，

加價購品項：

1、蠟筆小新保溫保冷袋 3積分+199元、8積分＋169元(小新、小葵、小白、鱷魚阿山款，隨機出貨)

2、蠟筆小新多功能萬用袋 3積分+60元、8積分＋70元（小新面紙套、小白零錢包、小白面紙套、小葵零錢包、小新束口袋、小葵束口袋，隨機出貨）

3、蠟筆小新造型公仔吸管冷飲杯 3積分+299元、8積分＋249元（睡衣小新、小白款，可指定款式）

4、小白USB造型拍拍燈 3積分+399元、8積分＋349元

5、蠟筆小新多功能變形頸枕 3積分+329元、8積分＋289元(小新、小白款)