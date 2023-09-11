迪士尼最新飯店來了！全新「FANTASY SPRINGS飯店」2024春季開幕，官方釋出4大特色「夢幻客房、主題餐廳」搶先看。

迪士尼粉絲趕快準備存錢了！自從東京迪士尼海洋宣布2024年將開設新園區「Fantasy Spring （魔幻之泉）」之後，就已經有不少粉絲相當期待能趕快一口氣玩遍全新3大魔法主題設施，同時日本第5間迪士尼飯店「FANTASY SPRINGS HOTEL」也預計在2024年春季開幕，據說還是目前為止最頂級、最豪華的迪士尼酒店，近期終於又釋出最新的相關情報，趕快一起來看看到底有哪些超夢幻的亮點吧。



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▲圖片來源／株式会社オリエンタルランド ©Disney



預計將在2024年春季開幕的「Fantasy Spring （魔幻之泉）」，是東京迪士尼海洋繼「阿拉伯海岸」、「美國海濱」、「神秘島」、「失落河三角洲」、「美人魚礁湖」、「發現港」、「地中海港灣」之後的第8座園區，同時也是未來佔地面積最廣的區域，並由《冰雪奇緣》的「冰雪王國」、《魔髮奇緣》的「長髮公主森林」以及《彼得潘》的「彼得潘夢幻島」3大區域共同建構，絕對會讓粉絲們身歷其境，彷彿一秒就來到劇中充滿各種奇幻元素的場景。

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全日本第5座迪士尼飯店「FANTASY SPRINGS HOTEL」

隨著全新園區「Fantasy Spring 」即將誕生，迪士尼海洋也將同步開設迪士尼渡假村系列的第5間迪士尼酒店「FANTASY SPRINGS HOTEL」，據說也是到目前為止最頂級、最豪華的迪士尼酒店！不僅整棟高9層樓的建築共容納了475間客房，周圍還環繞了魔法般的噴泉，讓遊客回到飯店後還繼續沉浸在奇幻的魔法世界。

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全新飯店由「夢幻城堡」與「豪華城堡」組成

「FANTASY SPRINGS HOTEL」由兩棟建築所構成，分別是豪華型的「夢幻城堡」以及奢華型的「豪華城堡」，「夢幻城堡」共有419間客房，分別以迪士尼招牌的小動物、燦爛的花草樹木與魔法為主題，而「豪華城堡」坐擁的56間客房則被歸納為「尊榮級套房」，讓口袋夠深的粉絲們，在這裡享受到女王般的服務與待遇。

▲圖片版權 ©Disney



「FANTASY SPRINGS HOTEL」設有3間全新餐廳

一旦入住飯店，相信有不少房客都很期待館內的餐飲設施，「FANTASY SPRINGS HOTEL」近期也宣布飯店內一共設有3間不同主題的餐廳，其中一間是以自助式吃到飽為主打的「Fantasy Springs 餐廳」，店內放置了大量《白雪公主》、《長髮公主》、《睡美人》等經典公主系列的畫像作為裝飾。「Grand Paradis 酒吧」的最大亮點則是擁有大片窗景而讓人感到空間特別寬敞；最後一間法式料理餐廳「La Libellule」僅接受招待「豪華城堡」的房客，在這裡可以享用主廚精心烹製的高級法菜，同時欣賞窗外的「Fantasy Spring 」園區景色。

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園區限定紀念品店「Fantasy Springs Gift」

離開迪士尼樂園以前，一定要把紀念品買好買滿！「FANTASY SPRINGS HOTEL」一樓特別打造了一間入園限定的紀念品店「Fantasy Springs Gift」，只有入住飯店的房客與進入到「Fantasy Spring 」園區的遊客才能購買這裡的限定商品，所以未來有機會造訪這個夢幻區域的話，別忘了把握機會把喜歡的禮品、紀念小物通通帶回家喔。

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東京迪士尼海洋 全新迪士尼飯店 「FANTASY SPRINGS HOTEL」

開幕日期：預計2024年春季

客房類型：豪華型「夢幻城堡」419間客房、奢華型的「豪華城堡」56間客房

餐廳：Fantasy Springs 餐廳、Grand Paradis 酒吧、La Libellule（僅招待豪華城堡的房客）

紀念品店：Fantasy Springs Gift