在城市綠洲遇見一杯有故事的精品咖啡！「台糖夢想三十八號」前進台中居市森駅，讓品味不只暖心，更具意義

在追求效率的城市生活中，捷運站往往代表匆忙與交錯；然而坐落在台中松竹站旁的「居市森駅 G4 Re-Station」，卻像是一份送給忙碌人們的禮物，貼心留下一處得以放慢步調的植感角落。這座結合綠意、設計與愜意氛圍的森活聚點，逐漸成為市民與旅人共享生活的交流園地。這次「台糖夢想三十八號」胖卡咖啡車進駐「居市森駅」，讓馥郁的咖啡香在林蔭間緩緩漫開，不僅為日常增添一份雅致，更帶來一段溫馨且別具意義的跨國情誼。



▲台糖胖卡巡迴活動，這次到了台中松竹站旁的「居市森駅 G4 Re-Station」

精品等級的火山淬鍊，成就味蕾的極致平衡

水藍色車身的台糖胖卡供應的每一杯精品咖啡，皆源自瓜地馬拉安提瓜產區，海拔1,500公尺以上的瓜地馬拉安提瓜高地的阿拉比卡豆，因肥沃的火山灰土壤，孕育出厚實且純粹的風味基調，更獲得CQI鑑定師評分超過80分，以及生豆擁有雨林認證的雙重肯定 。



▲伴隨舒心綠意與熱絡市集，靜靜感受台糖咖啡的專屬魅力

▲台糖瓜地馬拉高地小農咖啡，香氣擁有層次豐富且滑順平衡

啜飲一口台糖瓜地馬拉高地小農咖啡，明亮的柑橘與黑醋栗果香如序幕般展開，緊接著是奶油般絲滑與堅果香氣的完美融合，最後沈澱在焦糖與巧克力的厚實甜感中。這般層次分明、極致平衡的風味，體現台糖公司深耕於品質的匠心。

從一杯咖啡出發，見證傳遞希望的永續共好

這杯咖啡不僅是味蕾的享受，更承載著台糖與世界共好的深度意義。台糖公司採取「直接貿易」模式向瓜地馬拉高地小農採購，確保辛苦耕作的成果能公平回饋給產地夥伴，並支持他們以友善環境的耕作方式守護在地生態。這份將永續精神轉化為實際行動的堅持，也讓台糖在 2025 年榮獲「台灣永續行動獎金級」的高度肯定。



▲瓜地馬拉安提瓜高地小農咖啡豆

這股正向影響力更進一步轉化為扎根教育的希望。台糖積極投入資源在當地興建公益學校，繼 2024 年第一所校舍落成後，第二所校舍也於2026年3月正式啟用，讓小農的孩子們能在更優質的環境下學習成長。因此，當您在居市森駅這座城市綠洲中品嚐咖啡時，您也正同步參與這場跨國的暖心行動，讓每一口啜飲，都成為支持改變的溫暖力量。

留一份悠閒給自己，送一份溫暖到遠方

當城市節奏總是催促著人們奮力向前，一杯好咖啡、一抹悠然綠意、一段自在的時光，就是最好的療癒。居市森駅提供一處適合放慢步調的植感空間，而台糖夢想三十八號則以一杯蘊含溫馨故事的精品咖啡，讓身心獲得充分的滿足。生活再忙，也要為自己留下一點喘息的空檔，跟著台糖夢想三十八號的足跡，好好感受一杯咖啡帶來的美好願景。想知道更多台糖胖卡咖啡車巡迴場次 https://www.walkerland.com.tw/subject/view/409053