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乾女兒結婚後跟著老公搬來三峽，老人家有時真的挺想念她做的甜點，於是三不五時就找個理由送這個送那個到她們家裡！看看能不能蹭個蛋糕吃嘛（羞

但小朋友出生後更加忙碌的她真的沒時間做給我們吃，有天去找乾孫子玩的時候啊她突然大喊＂對了！中山路上我發現了一家咖啡廳！她們的甜點超好吃的喔～乾爹要不要去試試呢？？＂，於是開車回家的路上就順路去找這家清琳咖啡……找是找到了，但我說女兒啊…沒看到正門還以為這一排都是舊鐵皮倉庫或是工廠呢！！！真的有好好吃的甜點嗎？但身為法式甜點師的她所推薦的肯定沒問題………吧？就懷著忐忑不安的心情推開了清琳的大門。

0910382062

新北市三峽區中山路65號 請點我開始Qm159清琳咖啡導航

11:00–19:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：正對面就有三峽國小地下停車場喔！

清琳咖啡店內環境

喔喔！推開大門看到的是與外觀完全不同的景色呢！

往前走一點，這裡是ＶＩＰ區喔！進去的話記得是要先脫鞋子的。除了要預訂之外好像也有收類似包廂費，但很適合一群好友圍在一起喝下午茶或是開會什麼的呢。

往右看這片座位也佈置得很雅致，明明才剛剛開門而已，已經有幾位小姐在喝咖啡聊天了。

進到最後面往櫃檯這邊看，溫馨的木質桌椅在窗光照射下，別有一番情懷。

靠後面窗戶這一排長桌很美，怎麼拍都好好看！

店裡的咖啡飲品及輕食早午餐等等看菜單啊，甜點的部份就要到櫃檯蛋糕櫃看看今天有什麼囉。

旁邊也有賣手工麵包，不過今天我可是專門來品嚐甜點的啦～無視先！

莓果乳酪塔看起來就很讚！

喔喔喔！！好美的蛋糕！不過……無花果加上芭樂？？？我想想啊……

這個我要吃！布丁控看到布丁怎麼可以不吃！（堅持

清琳咖啡菜單

今天哥來就是要吃甜點喝咖啡的！雖然店裡的輕食早午餐品項很多，同學們感興趣的話請自行研究菜單囉。

可惡，好想吃吃看那個燒肉烏龍！

美式咖啡：130元

味道不錯，嚴格來說沒有什麼好挑剔的呢。

拍起來也很好看～不好意思啊職業病就這樣，好不好喝其次，好不好看才是我的重點！（Ｘ

無花果芭樂焙茶戚風蛋糕：230元

良心說我不是很能接受芭樂出現在蛋糕裡這種事情（純個人立場）！但是這蛋糕真的太美了，好吧就當作被騙吃看看吧……巨好吃啊啊啊！！！

主角是無花果，清新淡雅的香氣與口感非常好！芭樂則是加在無花果醬裡增添風味，也很棒喔～

上面的奶油滑順不膩，跟加了焙茶的戚風蛋糕非常的搭配喔！還好有點這個蛋糕，超美味的呢。

本日布丁： 90元

看著就好美味的焦糖布丁，上面加了一顆香甜的馬林糖～圓圓的布丁放在方方正正的玻璃盆裡…咦等等，這是煙灰缸嗎？？？（笑翻

應該是沒用過的啦大家不用介意！（笑），喔喔喔布丁也好吃，重點是底下的焦糖太迷人了～香甜裡帶著明顯的苦味，而尾韻又回到焦香來，完美！（雙姆指

店家/景點資訊

店家名稱：QM159 清琳咖啡

所在地址：臺灣新北市三峽區中山路65號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-19:00

店家電話：0910382062

評價：★★★★★





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