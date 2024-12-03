三峽，這個充滿歷史文化底蘊的小鎮，不僅擁有熱門景點、精緻古蹟與美味小吃，更蘊藏著豐富的自然資源。每到假日，遊客絡繹不絕。喜愛大自然的朋友們，絕對不能錯過新北市諸多山林串連起的「 微笑山線 」。其中，三峽的鳶山是小百岳之一，是許多健行愛好者和當地居民熱愛的山林，更是微笑山線中必登的一座山。登上山峰，可以盡覽三峽城鎮與山水之美；下山後，還能品嚐老街美食。現在就來介紹這一趟在三峽的健行之旅吧！

漫步鳶山，感受三峽之美

鳶山，因山頭形狀猶如一隻翱翔的鳶鳥而得名，是三峽居民們的後花園，也是登山客及攝影愛好者的最愛。沿途景點眾多，有熱門的鳶山彩壁、視野極佳的鳶山岩及小百岳之一的福德坑山（鳶山）。這裡不僅擁有豐富的生態和遼闊的視野，再加上交通便捷，讓鳶山成為都市人親近大自然的絕佳去處。

鳶山彩壁之美：探尋最簡便的抵達方式

探尋鳶山彩壁的步道有很多，其中距離最為簡短的就屬「永安宮步道」。其登山口位於鳶山堰附近，若自行騎車或開車抵達，需要往返路線的話，這登山口是個很合適的選擇。

簡短的路程也意味著陡升的程度較為劇烈，不到一公里的距離，大多呈現爬階狀態。從蜿蜒的階梯開始，直至永安宮前，是完全不停歇的登階過程。從永安宮通往鳶山彩壁的這段路，步道轉為原始山徑，也就是樹根當階梯、滿是上坡的泥路，還夾雜著一顆顆石頭，讓人不得不集中幾分注意力在腳下。當輪胎當階梯的山徑出現時，也就代表著彩壁近在咫尺。

途中，還是有美麗的景致，比如在「仁愛橋」上，可以遠眺鶯歌城鎮的一角，以及大漢溪在陽光照射下波光粼粼的景象。雖然爬梯並不是一件很快樂的事，但當看到筆直延伸而上、綠植點綴其中的景像時，除了感受到自然之美之外，心底還會浮現出一股放鬆感。而目的地——鳶山彩壁，就像大自然的調色盤，在岩壁上繪出斑斕的色彩，在碧綠的山間中更顯醒目，也因此吸引了許多登山客及攝影愛好者前來朝聖。

鳶山登山步道

永安宮登山口

定位【24.926149, 121.339181】

▲登山口就位在於鳶山堰不遠。

▲標示斑駁的「永安宮」，就是永安宮登山步道的登山口。

▲登階途中的視野展望，可看見鶯歌城鎮一角。

▲經過永安宮前後，步道從石階轉變為原始山徑。

《詳細路線介紹，請點按以下圖片閱讀》

三峽後花園：福德坑山（鳶山）健行趣

健行登山客最喜愛的一件事就是集「三角點」。每登一座山，一定要與三角點合照，才證明自己來過、走過，而我也不例外。拍到三角點才是完登這座山的證明。

福德坑山，是鳶山的山頂。好幾年前，有人會誤認鳶山岩就是鳶山，但正如上述所提，鳶山之名取之於山頂之形，所以真正擁有鳶山之名的是這座列為小百岳之一的福德坑山。

海拔321公尺的福德坑山，距離鳶山彩壁約1.2公里。若是健行登山愛好者，不妨可以直接續走福德坑山，再到鳶山岩。整段步道皆為原始山徑，比人工建造的步道增添了不少樂趣，且途中不乏美景，無論是向外的視野還是步道的風景，都十分吸引人。

▲福德嶺，不在三角點那哦！

▲福德嶺上的視野其實還不錯。

▲原始山徑的野生美比人工步道美上更多。

▲途經長春嶺，景色也很美，可以清楚看見山的脈絡！

鳶山岩：俯瞰城景與大漢溪的絕美視野

鳶山岩，距離福德坑山約1.2公里，同樣可以抄捷徑抵達，只需5分鐘！這條路線是從光復大鐘進入，而光復大鐘可以直接開車或騎車抵達。

這短短的5分鐘路程，並不多平坦。要上到鳶山岩，需要攀爬一小段，但絕佳的視野，絕不會被這一小段路程打倒。由於景色實在太美，交通又便捷，鳶山岩成為網美聖地。在此提醒大家，穿著合適的鞋子非常重要，千萬別因為太過便利而穿高跟鞋，這會干擾上下山，讓自己身陷危險哦！

鳶山岩的形成是漫長地質作用及風化侵蝕的結果。說白一點，就是一堆裸露的岩石，少有綠植遮擋，讓人們可以將大台北地區盡收眼底。這裡的美景吸引了許多情侶來欣賞夕陽和夜景。

鳶山登山步道 地址：新北市三峽區鳶峰路到底（ 按我導航 ）

▲就是這段需要拉繩或四肢併用的山路。

▲鳶山岩的視野極佳，少有綠植遮擋。

▲國道三號、三鶯疊球場就近在腳下。

▲遠眺大台北城景。

《按圖即可瀏覽鳶山岩的捷徑路線》

▲ 三峽福德坑山 五分鐘探訪鳶山岩 步上岩石徑前往小百岳

鳶山腳下的原木咖啡時光

位於鳶山山腳下的QM159清琳咖啡，是登完鳶山後補充體力、享受美食的理想去處。咖啡廳的室內設計採用原木自然風，裝飾配件透露出精緻的度假風情。在這裡，喝上一杯香醇的咖啡，搭配一份早午餐盤，會讓整個旅程達到完美的境界。

▲別看早午餐盤的份量好像很少，但其實多到讓我吃不完呀！

▲喜歡喝咖啡的可以來杯美式或單品手沖哦！

▲這裡的甜點很值得吃！

《看更多清琳咖啡的介紹，請點以下圖片進行閱讀》

▲ 三峽清琳咖啡QM159：自然原木，度假風格的網美天堂

百年茶香瀰漫三峽谷芳茶園

谷芳有機茶園，是三峽一家擁有百年歷史的知名茶園，由六代傳承，秉持對土地的尊重與品質的堅持，通過多項有機及食品安全認證。茶園不使用化學合成物質，形成豐富的自然生態環境。

茶園結合自然與人文體驗，提供製茶、手作甜點、茶類品評和生態攝影等多元活動。特別推薦的手作體驗包括茶香綠豆糕和茶香雞母蟲麻糬等小甜點製作，讓參與者親手製作並品嚐美味甜點。

除了體驗活動，谷芳茶園的每一株茶樹都經過精心培育，使用友善環境的種植方式，使茶葉品質卓越且產量珍貴。這裡是品茶、享受自然和放鬆身心的理想場所。

▲谷芳有機茶園一角。

▲製作茶香綠豆糕，需要將茶葉磨成粉末。

▲親手製作的綠豆糕就是好吃！

▲自己製作出來的茶香雞母蟲，但造型逼真的一個不行，實在不敢吃呀！

《更多三峽谷芳有機茶園的介紹，請按以下圖片進行閱讀》

▲ 三峽谷芳有機茶園：野放的茶園之美，手作茶香樂趣

三峽，這個充滿人文風情與自然美景的小鎮，一直以來都是許多人心中的祕境。是否想在都市叢林中尋找一處寧靜的角落？三峽將是最佳選擇。

在健行一日遊中，可以漫步鳶山，欣賞那色彩絢麗、如夢似幻的鳶山彩壁；循著原始山徑，挑戰小百岳福德坑山，感受完登山林的成就感；站在鳶山岩上，俯瞰大台北地區，將城市美景盡收眼底。每一步，都將有全新的體驗。結束健行的疲憊後，不妨前往QM159清琳咖啡，品嚐一杯香醇的咖啡，讓身心得到放鬆。午後時光，還可以到谷芳有機茶園，體驗製作或甜點手作，感受大自然帶來的療癒力量。

三峽，不僅是一個旅行的好去處，更是一個讓人放鬆身心、找回自我的地方。邀請你一同來探索這片美麗的土地，感受大自然的魅力。