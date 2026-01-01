三峽老街鯓丼生魚片專賣，每日直送海鮮，必點澎湃鯓海丼與手作關東煮。

對於喜愛生魚片的饕客來說，不用大老遠跑漁港也能吃到極致鮮味。位在三峽大同路上的「鯓丼」，鄰近知名的三峽老街，以每日新鮮直送的漁獲打造出親民又美味的日式料理。店面設計將廚房與用餐區分開，環境衛生整潔。菜單選擇豐富，從平價的上班族便當到奢華的聚餐拼盤應有盡有，特別是近期推出的超澎湃「鯓海丼」與暖胃的關東煮，成功在網路上掀起討論熱潮。

三峽老街旁交通便利，環境衛生開放式廚房

餐廳地理位置優越，緊鄰三峽老街，步行約 8 至 10 分鐘即可抵達，周邊亦設有收費停車場，交通相當便利。店面採雙店面設計，將廚房外帶區與內用區隔開，半開放式的廚房讓備餐過程一目瞭然。對於生食料理而言，環境衛生至關重要，店內的冷藏櫃狀態良好且料理台保持整潔，讓顧客在享用生魚片時能更加安心，是個舒適且令人放心的用餐空間。

鯓海丼供多人享用，海膽蟹膏干貝一次滿足

店內近期主打的「鯓海丼」售價 1,580 元，份量驚人，足以滿足 3 到 4 人共同享用。這碗極致奢華的海鮮丼鋪滿了各式珍饈，包含日本海膽、濃郁蟹膏、生食級干貝、炙燒比目魚邊鰭肉以及兩尾肥美的天使紅蝦。鮭魚肚油脂分布均勻，入口即化，每一口都能感受到滿滿的海味。老闆給料毫不手軟，幾乎要把底下的醋飯完全覆蓋，是視覺與味覺的雙重饗宴。

肥美生蠔鮮甜必點，小卷唐揚丼份量十足

除了生魚片，這裡的生蠔也是必點強項，顆顆肥美碩大，鮮度極佳，簡單沾點淡醬油或芥末就能品嚐到極致鮮甜。熟食部分推薦新推出的「小卷唐揚丼」，四隻巨大的炸小卷霸氣地佔據整個碗面，幾乎看不到白飯，視覺效果震撼。此外，店內也提供平價的豬肉與牛肉丼飯，最低只要 130 元起，是附近上班族解決午餐的高 CP 值選擇。

手作關東煮暖胃首選，日式炸雞翅外酥內嫩

天氣轉涼時，來碗熱騰騰的關東煮最適合不過。店家提供多款手作食材，如高麗菜捲、苦瓜封與雞肉丸，搭配清香甘甜的湯頭，喝完還能免費續湯，暖心又暖胃。炸物方面的「日式炸雞翅」外皮酥脆、肉質多汁，是極佳的下酒菜。餐後別忘了來份老闆手作布丁，綿密軟嫩的口感伴隨濃郁蛋香與焦糖甜味，為這頓豐盛的日式饗宴畫下完美句點。