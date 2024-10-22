在KTV只吃水餃、牛肉麵遜掉了！台南超人氣「賓士KTV」這次宣布插旗高雄MLD台鋁生活商場，成為高雄首家進駐百貨商場的KTV。主打1200坪的空間、結合最先進的音響設備與豪華的包廂設計，更狂的是還有多種熱食、鍋物、炸物等料理，讓人歡唱聚餐通通先衝。
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台南賓士KTV主打環境豪華、歌庫合法版權代理，滿足粉絲們的歡唱需求。這次台鋁分店延續品牌一貫的豪華風格，更針對不同需求打造多功能包廂。從家庭聚會的溫馨包廂，到適合大型派對或商務活動的VVIP包廂，通通都有。而且每間包廂配有最先進的音響與燈光設備，並引入動態背景投影技術，帶來震撼的視覺與聽覺雙重享受。無論是親友聚會還是公司活動，都能在這裡盡情歡唱，享受賓士KTV帶來的極致娛樂體驗。
除了豪華的包廂設計與先進的設備，賓士KTV豐富的餐飲選擇也是一大亮點。全新餐飲模式將帶來更多元的美食選擇，從精緻的中菜、火鍋到特色料理，甚至可以吃到重慶麻辣烤魚、水煮牛等料理，粉絲們可以邊唱歌、邊大吃美食。這次從台南進駐高雄，更挑戰高雄人的週末約唱新歡。
賓士KTV 高雄台鋁店
地址：高雄MLD台鋁生活商場（高雄市前鎮區忠勤路8號）
預計開幕時間依賓士KTV官方公告為準。