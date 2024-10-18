全台最高、9公尺樂高巨人要打卡！樂高在高雄衛武營推出「玩心放大招」快閃活動，讓粉絲們好玩、好拍。現場有9米高的巨型撐傘樂高人替大家遮蔭，成為高雄全新打卡地標。此外還設置了四大創意關卡，通通免費體驗，讓粉絲們週末帶著全家大小一起挑戰。



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本次樂高「玩心放大招」活動自即日起至11/10，在高雄衛武營北廣場限定登場，最受矚目的就是在廣場中打造9公尺超巨大樂高人「小樂」，撐著傘坐在廣場中央，在炎熱的高雄天氣中還是很Chill。本次活動設計四大關卡，在「親子拼砌區」依照指定任務拼出關於「涼爽」聯想到的物品，並且投入現場的「風扇互動區」巨型風扇就會吹出涼風。







此外還能在現場與超巨大樂高人互動打卡、並且設有免費體驗的拍貼機，讓人拍照打卡超可愛。完成4大關卡任務之後，除了免費送樂高溫超能扇之外，還有超狂「加碼優惠」。活動期間前1,000名完成挑戰，免費送你「樂高迷你人偶工廠體驗券」，到義享時尚廣場可以免費體驗全台獨家的「樂高迷你人偶工廠」，從服裝、造型、到衣服圖案，設計出獨一無二的樂高小人公仔，粉絲一定要先衝。





樂高®「玩心放大招」體驗活動資訊

活動日期：10月18日(五)至11月10日(日)

活動地點：高雄衛武營國家藝術文化中心北廣場(高雄市鳳山區三多一路1號)





樂高®「玩心放大招」加碼活動

活動期間：2024/10/18起，送完為止。

活動內容：填寫活動問卷，並完成活動挑戰前1,000名者，即可獲得乙張自製「樂高®迷你人偶工廠」免費體驗&滿額折扣券。



