問就是買！任天堂官方商店「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店即日起在信義A9正式登場，帶來東京、大阪限定周邊商品，讓粉絲們不用出國逛到過癮。這次窩客島開幕直擊，推薦這次任天堂快閃店9大必買推薦，以及快閃店整理券發放資訊，朝聖之前你通通要知道。







本次任天堂官方快閃店，帶來超人氣遊戲「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等5大系列任天堂角色周邊，以及任天堂官方周邊商品。推薦包含5大系列角色模型、任天堂角色帆布包、化妝包，以及盲抽的矽膠鑰匙圈，任天堂鐵粉光是在入口就塞滿購物袋。







此外，展場中也針對5大系列角色，規劃專屬周邊展示區域，並且呼應各遊戲主題推出可愛周邊，讓粉絲會心一笑。「超級瑪利歐」有方塊造型收納箱、蘑菇矮凳，「薩爾達傳說」超帥大師之劍4500元就能入手，「斯普拉遁」還有泳圈造型坐墊，「動物森友會」主打療癒系餐具與文具小物，「皮克敏」則有盆栽花瓶與文具，都讓粉絲們會心一笑。





Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI

活動期間：2024/10/17-11/10

活動地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店9樓

整理券發放位置：新光信義A9店東側門右側廊（發放情形依「傑仕登」粉絲專頁官方公告為準）



Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI 推薦必買小物

「超級瑪利歐」耀西玩偶、造型洗衣袋

「薩爾達傳說」背包造型購物袋、大師之劍

「斯普拉遁」救生圈坐墊

「動物森友會」玻璃杯

「皮克敏」造型花瓶

「任天堂限定周邊」角色公仔、矽膠吊飾盲抽