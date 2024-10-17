問就是買！任天堂官方商店「Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店即日起在信義A9正式登場，帶來東京、大阪限定周邊商品，讓粉絲們不用出國逛到過癮。這次窩客島開幕直擊，推薦這次任天堂快閃店9大必買推薦，以及快閃店整理券發放資訊，朝聖之前你通通要知道。
本次任天堂官方快閃店，帶來超人氣遊戲「超級瑪利歐」、「薩爾達傳說」、「斯普拉遁」、「動物森友會」及「皮克敏」等5大系列任天堂角色周邊，以及任天堂官方周邊商品。推薦包含5大系列角色模型、任天堂角色帆布包、化妝包，以及盲抽的矽膠鑰匙圈，任天堂鐵粉光是在入口就塞滿購物袋。
此外，展場中也針對5大系列角色，規劃專屬周邊展示區域，並且呼應各遊戲主題推出可愛周邊，讓粉絲會心一笑。「超級瑪利歐」有方塊造型收納箱、蘑菇矮凳，「薩爾達傳說」超帥大師之劍4500元就能入手，「斯普拉遁」還有泳圈造型坐墊，「動物森友會」主打療癒系餐具與文具小物，「皮克敏」則有盆栽花瓶與文具，都讓粉絲們會心一笑。
在任天堂快閃店中，最讓粉絲們尖叫的就是各式尺寸、更是造型的玩偶與吊飾，入場就看到超可愛「超級瑪利歐」彩色耀西、耀西的蛋，550元起就能抱一隻回家。「薩爾達傳說、皮克敏、斯普拉遁」也有多款角色造型吊飾，還有「動物森友會」人氣島民玩偶，最低225元帶走。在展場最裡面，還有超萌「星之卡比」玩偶吊飾、盲盒，等著粉絲來挖寶。
不只萌系周邊小物，快閃店中也販售Nintendo Switch遊戲機、遊戲片，並且提供還有10/17發售的Nintendo Switch遊戲「超級瑪利歐派對 空前盛會」試玩區，同時包含「瑪利歐賽車8豪華版、超級瑪利歐 奧德賽、超級瑪利歐兄弟 驚奇」等6款遊戲讓粉絲們免費試玩，每次時間限制15分鐘。此外，會場還有「簽到送貼紙」限定活動，每人每日限領一張。
粉絲們入場購買需要注意的是，部分商品限定同品項限買3件、盲盒系列限買3件。此外，任天堂快閃店台北也將是現場人潮發放整理券，整理券發放的起始地點在「新光三越信義新天地A9店」的1樓東側電梯門外，早上9:00起開始發放，粉絲們準時先衝、先搶。
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Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI
活動期間：2024/10/17-11/10
活動地點：新光三越 台北信義新天地 A9 店9樓
整理券發放位置：新光信義A9店東側門右側廊（發放情形依「傑仕登」粉絲專頁官方公告為準）
Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI 推薦必買小物
「超級瑪利歐」耀西玩偶、造型洗衣袋
「薩爾達傳說」背包造型購物袋、大師之劍
「斯普拉遁」救生圈坐墊
「動物森友會」玻璃杯
「皮克敏」造型花瓶
「任天堂限定周邊」角色公仔、矽膠吊飾盲抽