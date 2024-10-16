IG打卡要拍！定食8這次推出全新秋冬菜單，以炸蝦、烏龍麵作為主題，並且和知名YouTuber「床編故事」聯名，推出超萌的「小雞汁」聯名週邊。無論是超寬烏龍麵、還是搞怪可愛的「炸蝦小雞汁」吊飾與貼紙，粉絲們通通都要衝朝聖。



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定食8這次特別攜手YouTuber「床編故事」，特別以新品炸蝦、結合中華一番角色對決主題，推出全新影片。同時更把影片中的「炸蝦小雞汁」實體化，變成超可愛玩偶吊飾。在11/01起只要到定食8單筆消費滿300元，即可用329元加購一款「小雞汁玩偶吊飾」，包含「蝦頭、蝦尾」2種不同造型，也能以599元一次帶一組小雞回家。







不只聯名小物，即日起爭鮮APP會員於定食8門市單筆消費滿600元，直接送限定版「炸蝦小雞汁」聯名貼紙1張。另外，只要觀看「床編故事」與定食8合作影片，截圖影片最後優惠畫面，還可享有隱藏版優惠「滿500元折抵50元」，粉絲一定不能錯過。





定食8Ｘ床編故事 聯名週邊

定食8針對秋冬，推出新品「超寬玉帶烏龍套餐」，包含「壽喜牛玉帶烏龍」、「雞腿玉帶烏龍」兩款湯麵料理，搭配多樣新鮮蔬菜。其中更以超寬烏龍麵作為亮點，烹煮後的麵體可達3.5至4公分，讓人吃到超過癮。這次還經典回歸了炸蝦天婦羅丼，搭配多種炸物，讓炸物控一次享受多樣美味，無論是單點還是套餐，都是大滿足。此外，定食8今年萬聖節推出超搞怪的「不給刈包就搗蛋」餐點系列，結合創意黑色系刈包及大眼珠設計，搭配壽喜牛肉或叉燒豚肉兩款內線選擇，還有限定飲品「紫薯於你竹炭奶茶」，任搭刈包只要119元。同時也與人氣烙印起司蛋糕ChizUP!合作，在定食8門市提供迷你尺寸「香檸起司杯杯」獨家口味，一口尺寸設計吃再飽也有甜點胃可以享受。

活動期間：即日起，送完為止。

活動內容：爭鮮APP會員於定食8門市單筆消費滿600元，即送「炸蝦小雞汁」聯名貼紙1張(不累贈)。



活動期間：即日起

活動內容：憑「床編故事」與定食8合作影片指定畫面截圖，享「滿500元折抵50元」優惠。



活動期間：2024/11/1起

活動內容：全台門市單筆消費滿300元，即可加購床編故事聯名限定「小雞汁玩偶吊飾」，推出「蝦嚇叫小雞汁」及「蝦屁屁小雞汁」兩款。每款加購價329元，組合套組599元。



詳細活動規範及供應情形，依 定食8 官方公告為準。