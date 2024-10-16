點點心為迎接萬聖節，推出期間限定「萬聖鬼怪PARTY TIME」餐點，焦糖魔鬼豬豬包、幽靈三兄弟、萬聖芋到鬼等驚悚又美味的料理超應景，讓粉絲們感受萬聖氣氛、還有要IG打卡拍琣照。此外，點點心官方LINE同步舉辦「萬聖豬仔扭蛋」活動，有機會贏取多項美食優惠，包括三人套餐、萬聖限定餐點，粉絲一定要衝。



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點點心經典的流鼻涕豬仔包，在萬聖節cos成限定版「焦糖魔鬼豬豬包」，吸血鬼與骷髏造型超應景又可愛。內線搭配首次推出的焦糖牛奶口味內餡，牛奶糖的香氣撲鼻，甜度剛好不膩口，自10/16-10/31期間限定、限量供應，吃飽飯一定要留個甜點胃給他。此外還有「幽靈三兄弟」港式點心組合，一次吃到千層蘿蔔絲酥餅、海苔咸水餃、黑芝麻糯米球三款創意料理，變成木乃伊、幽魂、黑炭豬精靈限定造型。





此外，從即日起至10/30，點點心推出萬聖節專屬「萬聖豬仔扭蛋」活動，加入官方LINE即可每天參加一次扭蛋遊戲，有機會贏取價值1588元的三人套餐、萬聖限定餐點、豬仔流沙包等多項好禮，粉絲一定要趁萬聖節揪團朝聖。





點點心 萬聖豬仔扭蛋 活動

活動期間：即日起至10月30日止

活動方式：凡加入點點心官方LINE好友即可參與遊戲，每一帳號每天限玩一次，有機會獲得價值1,588元的「點點心三人套餐」、萬聖主題餐點、豬仔流沙包、黑椒刺蝟叉燒包、300元抵用券、8折優惠券等獎項。



詳細活動規範及供應情形，依 點點心 官方公告為準。