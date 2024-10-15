必勝客這次要嚇壞義大利人！看準萬聖節話題，必勝客推出全新「鬼手魷魚搗蛋比薩」，以魷魚鬚模擬「鬼手」放在比薩上，打造獨特萬聖節視覺與味覺體驗。即日起至10/21，粉絲可在PK APP搶先訂購，單點優惠價399元。萬聖節活動期間還有Facebook留言抽獎和PK APP午夜趴活動，讓粉絲一起玩起來。



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必勝客這次萬聖節新品的「鬼手魷魚搗蛋比薩」，特別以用了魷魚鬚、皮蛋、豬血糕等暗黑系食材，讓視覺與味覺同步驚艷。整個比薩搭配紅黑色系，魷魚鬚像鬼手抓住比薩，並且以皮蛋模擬眼睛，豬血糕則是墳墓造型在周圍點綴。外圈則搭配「辣蕃茄麻糬餅皮」，從造型上、口味上都超獨特。





本次新品「鬼手魷魚搗蛋比薩」自即日起至10/21可以在PK APP會員搶先訂購，10/22起全台門市正式開賣，單點優惠價399元，還有買大送大的外帶優惠，雙饗優惠價只要780元起。萬聖節期間必勝客更推出限時活動，Facebook留言抽獎有機會獲得「鬼手魷魚搗蛋比薩」及限量周邊「鬼手魷魚搗蛋比薩、餓死鬼封印膠帶」，每晚參加APP的「午夜萬聖PK趴」活動還能拿到PK點數50點，這個萬聖節不只吃得滿足，還能玩得過癮。





必勝客新品 鬼手魷魚搗蛋比薩

販售日期：即日起APP搶先預購，10/22起全台門市正式開賣

售價：單點優惠價399元，可享買大送大的外帶優惠，以及雙饗優惠價780元起。



「大口開吃，急急如律令」社群貼文留言抽獎

活動時間：10/14起至10/16 23:59截止，10/22公布中獎名單

活動地點：必勝客Pizza Hut Taiwan粉專

活動內容：到Facebook貼文下Tag一位好友並留言「大口開吃，急急如律令！」就有機會獲得1個「鬼手魷魚搗蛋比薩」及1組「餓死鬼封印膠帶」。



PK雙饗卡APP「午夜萬聖PK趴」活動

活動時間：即日起至10/31，每晚23:00至隔天07:00

活動辦法：登入PK雙饗卡APP參加「午夜萬聖PK趴」活動就有機會獲得PK點數50點！每帳號限抽一次。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。