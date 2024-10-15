火鍋店賣夢婆湯！這一鍋集團在萬聖節期間推出創意料理，結合四大品牌各自的特色，讓人享受到最特別、最搞怪的萬聖節氣氛。這一鍋特別推出超神秘的「孟婆湯」讓你喝，燒肉同話則推出黑色基底的「深海墨魚粥」。此外，叁加叁與這一小鍋也分別打造搞怪甜點和巫婆湯，並搭配萬聖節變裝優惠，4大品牌最低可享套餐5折，火鍋控、燒肉控都要衝。



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這一鍋餐飲集團鎖定萬聖節商機，四大品牌同步推出搞怪料理。麻辣鍋品牌這一鍋特別推出「孟婆湯」假日限定供應，將東方鬼魅傳說與神秘煙霧結合，讓火鍋控喝完「忘卻憂傷、無牽無掛」超神秘。燒肉同話則推出了以黑色墨魚汁為基底的「深海墨魚粥」，徹底營造出暗黑氛圍。





為了增添萬聖節的趣味，這一鍋集團還推出了變裝優惠活動。10月16日至31日，粉絲們只要穿著符合萬聖節主題的變裝，便可享有超值的折扣優惠。在這一鍋邊裝可享「四人套餐半價」平均一人410元起就能吃飽飽。而燒肉同話更推出了三人同行套餐五折優惠，吸引粉絲和朋友一起搞怪聚餐。





除了萬聖節限定菜色和變裝優惠，這一鍋集團還設計了多項互動活動。粉絲們只要參與像是叁加叁酸菜魚的「魚魚Eye搞怪」甜點活動，或是這一小鍋的霜淇淋創作大賽，就有機會贏取折扣券和免費甜點。此外，完成指定社群任務，還能免費獲得獨家萬聖節限定美食，無論大小朋友都能享受萬聖節派對氣氛。





這一鍋 萬聖節活動

活動期間：10/16(三)-10/31(四)

1、萬聖節變裝搞鬼

活動內容：提前來電預約萬聖節dress code活動，同桌四人皆穿著萬聖節裝扮，即可享有3,280元4人套餐5折優惠，每殿限量10組訂滿為止。

注意事項：inline訂位恕不適用，恕不接受現場參加；活動僅限內用，外帶（含打包）恕不適用；4人套餐需依套餐指定人數方可點購。)



2、萬聖符咒任你畫

活動內容：於活動期間至這一鍋門殿用餐，於google 商家留下評論，即免費招待「聊齋千張豆腐紙」一份。



3、萬聖專屬孟婆湯

活動內容：假日限定推出「孟婆湯」(數量有限，贈完為止)。



燒肉同話 萬聖節活動

活動期間：10/16(三)-10/31(四)

1、搞怪變裝秀

活動內容：三人(含)以上同行穿著萬聖節變裝，即享「嚴選豚肉／美澳全牛」三人套餐5折優惠。

注意事項：週一至週五平日限定，需提前預訂。



2、搞鬼搗蛋禮

活動內容：追蹤燒肉同話Instagram (@chagether)，消費任一套餐即享主食免費升級「深海墨魚粥」；於Google留下評論再加碼「Batman凍凍」免費招待。





這一小鍋 萬聖節活動

活動期間：10/16(三)-10/31(四)

1、期間限定「南瓜起司巫婆湯」

活動內容：來店用餐並出示這一小鍋IG追蹤畫面，即可享60元升級「南瓜起司巫婆湯」。 每日限量，換完為止



2、萬聖霜淇淋創作大賽

活動內容：活動期間使用自助吧提供之餅乾、糖果創作你的萬聖霜淇淋，拍照上傳到指定貼文，就抽 $200元抵用券。



叁加叁 泡椒酸菜魚 萬聖節活動

活動期間：10/29(二)-10/31(四)

活動內容：

1、每桌內用消費不限金額，即贈送萬聖節限定甜點乙份 (每桌僅贈送乙份，僅限內用顧客贈送及加購；外帶不適用)



2、追蹤「叁加叁 泡椒酸菜魚」IG並於限動上傳「#魚魚Eye搞怪」標記@sngjiasng_suancaifish，即享加購價$33元優惠。



詳細活動規範及供應情形，依各品牌官方公告為準。