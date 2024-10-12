超可愛優格手搖杯「發發」、這次萬聖節推出3款限定新品，特別聯名辣辣控最愛的紅椒汁TABASCO，不管是味覺上、視覺上，都是萬聖節專屬的搞怪手搖飲。同步推出萬聖節限定「黑色奇異鳥」專屬周邊小物，讓粉絲們通通要入手。
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發發這次的新品以萬聖節為主題，推出三款不同風味的搞怪飲品「幽幽格」。其中，「藍莓竹炭幽幽格」使用野生藍莓搭配竹炭粉，酸甜滋味加上沙沙的口感喝不膩。「焦糖脆脆栗子幽幽格」則以濃郁板栗和優格結合，搭配焦糖脆餅，打造秋日的療癒感。
發發與TABASCO聯名推出的「塔巴斯科幽幽格」，則以經典優格搭配結合美國百年辣醬 TABASCO，酸辣風味讓人愈喝愈上癮。在10/31前加入發發官方LINE好友，還可以領取優惠券，購買優格飲免費加料「白玉珍珠」或「寒天啵啵」乙次，是飲料控的小確幸。
此外，配合萬聖節，發發也特別推出暗黑系「黑色奇異鳥」造型的周邊小物，包含質感柔軟的「黑色奇異鳥針織包」實用度滿分，還有粉絲必收藏的特別款「黑色奇異鳥公仔杯套提袋」以及骷髏造型的「奇異鳥金屬徽章別針-萬聖款」，粉絲萌到尖叫。
發發萬聖節新品
上市日期：2024/10/01起
品項及價格：
藍莓竹炭幽幽格：95元(M)
焦糖脆脆栗子幽幽格：90元(M)
塔巴斯科幽幽格：48元(4oz)
黑色奇異鳥針織包：188元
黑色奇異鳥公仔杯套提袋：388元
奇異鳥金屬徽章別針-萬聖款：99元
發發LINE好友限定免費加料券活動資訊
活動期間：2024/10/1(二)~ 2024/10/31(四)
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