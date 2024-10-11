台灣在地手搖杯TEA TOP，這次推出兩款全新茉莉花香奶茶特調「茉茗青妙、轟蜜芽咧芽咧」挑戰粉絲的新歡，本次新品系列主打天然茉莉花香和濃郁奶茶口感，自10月10日全台門市正式上市，並同步推出新品第二杯半價優惠，奶茶控們一定要把握機會開喝。



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TEA TOP本次新品「茉茗青妙」以春季嫩芽原葉茶為基底，運用七窨工法讓茉莉花香充分融入茶中，再搭配不含乳糖的奶精，適合乳糖不耐症的粉絲。打造清爽花香奶茶口感。「轟蜜芽咧芽咧」則是在「茉茗青妙」基礎上，加入台灣蜂蜜與小農鮮奶，讓茶香與甜美蜂蜜交織，口感更加豐富。





特別的是，本次新品更搭配獨特的「茉茗山品吸管」，透過吸管上三個小孔，逐層釋放「一香、二味、山韻」三種層次，讓粉絲可以細細品味香氣與滋味，特別適合喜愛濃郁口感的奶茶愛好者。同步配合新品推出活動，從10月10日至10月31日，凡購買「茉茗青妙」或「轟蜜芽咧芽咧」，同品項第二杯可享半價優惠，趁機嚐鮮喝起來。







TEA TOP 茉茗青妙、轟蜜芽咧芽咧

售價：

茉茗青妙：M$ 55元

蜜芽咧芽咧咧：Ｍ$69元



TEA TOP 新品優惠

1、10/10~10/31，凡購買「茉茗青妙」或「轟蜜芽咧芽咧」，同品項第二杯可享半價優惠，還能獲得組合優惠卡（限11月使用）。

2、11/1~11/30，憑組合優惠卡茉香青茶雙組合，「茉茗青妙」加「轟蜜芽咧芽咧」只要M$99元。



詳細活動規範及供應情形，依 TEA TOP 官方公告為準。