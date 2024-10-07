Threads超夯「茶之魔手珍奶徽章」免費送！茶之魔手為慶祝雙十國慶，推出限量版珍奶徽章，粉絲有2種方式可以入手收藏。10月10日起，南投茶博展館買5杯免費送、全台門市則推出抽獎活動，有機會把超人氣「茶之魔手珍奶徽章」帶回家。



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茶之魔手先前就推出預告，製作限量版「珍奶徽章」以台灣之光珍珠奶茶作為設計，搭配Taiwan 2024等字樣，以及國旗圖案。在10月10日至10月13日於南投茶博會的魔手展館，購買5杯國宴珍奶的粉絲，即可免費獲得限量珍奶徽章。





此外，在從10月10日起，粉絲只要在茶之魔手門市單筆購買三杯大杯飲品，即可參加抽獎活動，其中獎項包含每杯現折5元、每杯現折10元，還有機會抽到「珍奶徽章88元價加購」資格，每間門市限量10枚，要收藏可愛珍奶徽章的粉絲，這次一定要先衝。



茶之魔手珍奶徽章 活動方式

1、南投茶博會

活動期間：2024/10/10-10/13

活動方式：於南投茶博會的魔手展館，購買5杯國宴珍奶的粉絲，即可免費獲得限量珍奶徽章。



2、茶魔全台門市

活動期間：2024/10/10起，售完為止。

活動方式：之魔手門市單筆購買三杯大杯飲品，即可參加抽獎活動，有機會抽中「珍奶徽章88元價加購」。



詳細活動規範及供應情形，依 茶之魔手 官方公告為準。