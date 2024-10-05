有飲聯名王子麵！手搖飲品牌有飲Youin這次與經典點心王子麵聯手合作，讓粉絲喝手搖杯也能充滿台灣味。這次合作不僅推出聯名紙杯，還能加購超可愛「王子麵帆布束口袋」。從10月1日開始，活動期間還有滿額贈送王子麵試吃包，飲料配王子麵就是下午茶絕配。



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這次「有飲X王子麵」聯名推出了兩款運動風主題紙杯，靈感來自王子麵的「小王子愛塗鴉繪畫比賽」，以趣味運動為主題，將兩品牌的卡通人物生動呈現。另一款則是以有飲、王子麵品牌人物互相「交換造型」互換帽子，更增添趣味。







此外，本次周邊「帆布束口袋」也是粉絲不能錯過的實用單品，設計以大容量、內層防潑水功能為特色，不僅可以裝小物，還很耐用。在活動期間內推出199元加購價，限量售完為止。同時，只要到有飲購買飲品滿88元還能獲得王子麵試吃包，讓粉絲通通要衝。





有飲X王子麵 聯名活動

活動期間：2024/10/01起

活動內容：

1、有飲全門市推出「王子麵帆布束口袋」，加購價$199元。

2、至有飲門市購買飲品結帳滿$88( 限前20名，贈完為止)，即可獲得王子麵試吃包1包。