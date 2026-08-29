手搖控必喝！烏弄推出「天生荔質」限定飲品，黑葉荔枝原汁融合菊花與阿里山金萱引爆初秋風潮。

迎來初秋時節，台灣在地手搖品牌UNOCHA烏弄原茶發表全新企劃「天生荔質」，嚴選100%冷凍台灣黑葉荔枝原汁，搭配玫瑰純露與手採阿里山金萱。資深編輯李維唐表示，本次新品透過低溫鎖鮮技術成功打破果實產季限制，在傳統茶韻中注入極具畫面感的自然花果香，預計將帶起新一波初秋特調手搖風潮。

初秋時節迎來豐沛果香，台灣在地手搖品牌UNOCHA烏弄原茶推出2026年秋季期間限定企劃「天生荔質」。研發團隊嚴選100%冷凍台灣黑葉荔枝原汁作為核心風味，打破產季時間限制，將黑葉荔枝細緻多汁、成熟時特有的濃郁香氣與飽滿甜感完整保留。透過低溫冷凍技術鎖住原汁新鮮度，讓消費者在秋初之際也能品嚐到宛如現採的荔枝果香。

▲烏弄原茶推出2026秋季限定「天生荔質」系列，以100%冷凍台灣黑葉荔枝原汁搭配玫瑰純露與嚴選茶湯，呈現果香濃郁且清爽有層次的新風味。 圖／UNOCHA烏弄原茶提供；窩客島編輯李維唐整理



嚴選大馬士革玫瑰純露 打造無咖啡因輕盈果香飲

「荔枝玫瑰露」為本次企劃中的無咖啡因亮點，專為追求輕負擔的消費者設計。烏弄選用可添加於飲品的食品級大馬士革玫瑰純露，搭配五道過濾飲用水為純淨基底，讓黑葉荔枝原汁明亮飽滿的風味徹底展開。純露呈現柔和純淨的花香，原料無添加防腐劑、人工香料與人工色素等8大添加物，並通過SGS食品實驗室檢驗。飲品尾段加入微量玫瑰鹽，優雅地收斂果實甜度，創造出乾淨清爽的花果餘韻。由於含有玫瑰純露成分，孕婦、兒童及特殊體質者建議酌量飲用，必要時請諮詢專業醫師建議。

▲無咖啡因的「荔枝玫瑰露」嚴選食品級大馬士革玫瑰純露入飲，搭配微量玫瑰鹽帶來乾淨輕盈的花果餘韻。 圖／UNOCHA烏弄原茶提供；窩客島編輯李維唐整理

菊花清香碰撞金萱烏龍 為經典茶韻注入新意

針對喜愛花茶風味的消費者，「荔枝菊花烏龍」帶來截然不同的風味層次。這款飲品巧妙地將100%冷凍黑葉荔枝原汁與菊花清香交織，並以烏弄廣受歡迎的圓潤金萱烏龍茶湯為基底。入口時鮮明的黑葉荔枝甜香瞬間綻放，隨後迎來淡雅菊花香氣，尾段則呈現金萱烏龍的輕盈回甘，讓經典菊花茶香煥發出清爽細緻的新風貌。該系列菊花風味將供應至11月底前，喜愛花果茶感的消費者切勿錯過。

▲「荔枝菊花烏龍」將黑葉荔枝原汁與淡雅菊花香完美交織，尾段伴隨金萱烏龍回甘，打造期間限定的花果茶感。 圖／UNOCHA烏弄原茶提供；窩客島編輯李維唐整理



阿里山手採金萱完美銜接 打造最親民的頂級茶飲

另一款主打作品「荔枝手採金萱」，則是三款新品中風味最直覺、最容易親近的選擇。飲品選用手採阿里山金萱，以其細緻茶韻與柔和回甘，精準銜接黑葉荔枝的濃郁果甜。果香明確且茶感極度乾淨，整體清爽順口，完美呈現出台灣在地好茶與在地水果碰撞出的絕妙平衡。

▲以100%台灣黑葉荔枝原汁銜接手採阿里山金萱茶韻，「荔枝手採金萱」呈現清爽順口的完美果茶平衡。 圖／UNOCHA烏弄原茶提供；窩客島編輯李維唐整理





UNOCHA烏弄原茶《天生荔質》秋季限定企劃

活動時間： 2026/09/03（四）起全台門市期間限定上市（菊花系列限定供應至11月底前）

活動內容：

新品上市優惠： 消費適用「買五送一」優惠政策。

環保折抵優惠： 自備環保杯消費享「環保杯折5元」政策優惠。

限定加料服務： 為避免干擾原汁與茶香風味，全系列限定僅可加點寒天。

注意事項： 本系列不適用會員點數折抵、會員卡優惠與禮物券折抵。

UNOCHA 烏弄原茶（全台門市）

新品品項與售價：

南區門市： 荔枝菊花烏龍 $65元、荔枝玫瑰露 $70元、荔枝手採金萱 $70元

中北區及澎湖門市： 荔枝菊花烏龍 $70元、荔枝玫瑰露 $75元、荔枝手採金萱 $75元

活動辦法：請至UNOCHA烏弄原茶官方網站查詢全台門市據點與詳細公告

在掌握本次新品的豐富風味細節之餘，以下熱門話題飲品同樣值得你細細品味。

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