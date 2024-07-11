遠雄海洋公園今年暑期聯手怪獸之王哥吉拉推出全新主題活動「2024冰風暴 怪獸聯盟」，這次的活動將帶來一系列哥吉拉限定商品及設計款餐點。園區特別打造「哥吉拉主題餐廳」，店內將有日本東寶公司授權的「2米高大型哥吉拉模型」進駐，這是哥吉拉首次在台灣公開亮相，必定成為遊客拍照打卡的熱門景點。除了視覺上的震撼體驗，餐廳內還提供多款哥吉拉主題餐飲，讓粉絲們在享受美食的同時，也能感受哥吉拉的魅力。
每年都備受期待的「海洋冰風暴」活動，今年也進一步升級為大型水花派對。活動期間為6月29日至8月31日，將有大海冰怪和陸上怪獸帶領遊客展開一場別開生面的對決。活動期間每日將有兩場酷涼水花派對，現場設置大水炮、冰雪、水槍、水車等設備，讓遊客享受最酷最涼的清涼轟炸。現場舞者將與遊客近距離互動，水花四濺的派對氛圍讓人仿佛置身於大型冰風暴中，體驗無與倫比的消暑樂趣。
除了大型水花派對，園區還精心設計了「哥吉拉限定主題餐廳」。在這裡，遊客不僅能看到哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉、機械哥吉拉、拉頓等明星怪獸的身影，還能品嚐到全新限定的哥吉拉餐飲。這些餐點的設計靈感來自哥吉拉的電影場景，每一道菜品都充滿了創意和驚喜。此外，園區還計劃在七月推出多款哥吉拉限定商品，包括服飾、浴巾、運動毛巾、馬克杯、餐具等，這些都是粉絲們不容錯過的收藏精品。
為了吸引更多遊客前來體驗，海洋公園還推出了多項優惠方案。從6月29日至8月31日，遊客在現場臨櫃購票可享優惠票價，全票只需890元（原價990元）。此外，12歲以下孩童在此期間可免費入園，只需同行者購買全票。還有一項特別的當月壽星優惠方案，於7月1日至8月31日，七、八月壽星本人可免費入園，但需兩人成行，同行者須購買全票。這些優惠方案為遊客提供了更多選擇和實惠，讓更多家庭能夠一起參與這場精彩的活動。
遠雄海洋公園不僅在日間活動上煞費苦心，入夜後的園區依舊充滿魅力。今年暑期，園區推出了全新升級的「賞星擁海宿營車」，這是台灣首創的主題園內宿營車，深受遊客歡迎。新款宿營車從外觀到內裝全面升級，提供獨一無二的all in one服務。住客可以在專屬的營車內享受迎賓Bar、夜宿空間、獨立淋浴以及私人獨立戶外休憩環境。夜晚，專業主廚提供專屬烹調燒烤服務，讓住客在一望無際的海景和星光下享受美味的BBQ，這樣的度假體驗無疑是一次難忘的回憶。
遠雄海洋公園的夏日活動不僅限於園區內，還延伸至遠雄悅來大飯店。飯店在暑期推出了「航向太平洋」專案，這是一個全包型渡假方案，包含美食、娛樂以及海洋公園的門票。這次活動還特別響應花蓮的補助政策，贈送兒童免費同行名額，並設有暑期專案旅客抽獎活動。飯店還攜手高雄洲際酒店「好客餐廳」主廚，推出了「海島美食季」，讓旅客透過美食環遊世界。主廚選擇了新加坡、馬來西亞等地的美食特色，結合台灣在地食材，推出了多道獨特的海島料理，為旅客帶來全新的味覺體驗。
遠雄悅來大飯店也不斷提升其設施和服務，以滿足不同旅客的需求。今年暑期，飯店進行了全面改裝，推出了全新的主題套房、皮爾莎酒吧、SPA、會議廳等設施，為旅客提供如郵輪般的全包型渡假體驗。皮爾莎酒吧是全新裝潢的英式風格酒吧，提供特色調酒與英式風格佐酒美食，每個周末還會邀請當地樂團駐演，營造出熱情洋溢的氛圍。泳池酒吧則以浪漫的投射燈和霓虹燈為背景，搭配海島風味的小食和清涼飲品，讓旅客在池畔DJ的音樂中盡情放鬆，享受愜意的度假時光。
此外，OLAH POSHTEL遠雄悅樂旅店也推出了夏季特別活動「乾杯吧！悅樂」。從7月1日至9月30日期間，花蓮店、台中站前店、台中文心店三店同步推出夏酒祭住房專案，邀請旅客一同參加音樂和美酒的派對。台中文心店在7月10日開幕前夕還將舉辦開幕派對，邀請當地樂團演出，讓旅客體驗到最原汁原味的悅樂假期。旅店選用了在地食材和永續經營理念，提供台虎精釀啤酒以及當地特色水果口味，讓旅客在微醺的氛圍中度過一個美好的夏夜。
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海洋公園園區全新劇碼「印度洋心之旅」
最受歡迎的人魚秀，斥資百萬，全新劇碼『印度洋心之旅』，華麗服裝風格搭配浪漫炫麗燈光特效，並特別與國際美聲莎拉布萊曼合作，讓遊客1秒陷入美人魚表演的魅力漩渦，帶領遊客來堂印度洋之旅。活動期間，凡當月壽星本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，搭配一位同行者臨櫃購買全票$990，壽星本人即可免費入園，其餘同行親友享嗨玩價$699（限購四張）
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花蓮遠雄悅來大飯店
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花蓮遠雄悅樂旅店
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