遠雄海洋公園今年暑期聯手怪獸之王哥吉拉推出全新主題活動「2024冰風暴 怪獸聯盟」，這次的活動將帶來一系列哥吉拉限定商品及設計款餐點。園區特別打造「哥吉拉主題餐廳」，店內將有日本東寶公司授權的「2米高大型哥吉拉模型」進駐，這是哥吉拉首次在台灣公開亮相，必定成為遊客拍照打卡的熱門景點。除了視覺上的震撼體驗，餐廳內還提供多款哥吉拉主題餐飲，讓粉絲們在享受美食的同時，也能感受哥吉拉的魅力。







每年都備受期待的「海洋冰風暴」活動，今年也進一步升級為大型水花派對。活動期間為6月29日至8月31日，將有大海冰怪和陸上怪獸帶領遊客展開一場別開生面的對決。活動期間每日將有兩場酷涼水花派對，現場設置大水炮、冰雪、水槍、水車等設備，讓遊客享受最酷最涼的清涼轟炸。現場舞者將與遊客近距離互動，水花四濺的派對氛圍讓人仿佛置身於大型冰風暴中，體驗無與倫比的消暑樂趣。







除了大型水花派對，園區還精心設計了「哥吉拉限定主題餐廳」。在這裡，遊客不僅能看到哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉、機械哥吉拉、拉頓等明星怪獸的身影，還能品嚐到全新限定的哥吉拉餐飲。這些餐點的設計靈感來自哥吉拉的電影場景，每一道菜品都充滿了創意和驚喜。此外，園區還計劃在七月推出多款哥吉拉限定商品，包括服飾、浴巾、運動毛巾、馬克杯、餐具等，這些都是粉絲們不容錯過的收藏精品。







海洋公園園區全新劇碼「印度洋心之旅」

最受歡迎的人魚秀，斥資百萬，全新劇碼『印度洋心之旅』，華麗服裝風格搭配浪漫炫麗燈光特效，並特別與國際美聲莎拉布萊曼合作，讓遊客1秒陷入美人魚表演的魅力漩渦，帶領遊客來堂印度洋之旅。活動期間，凡當月壽星本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，搭配一位同行者臨櫃購買全票$990，壽星本人即可免費入園，其餘同行親友享嗨玩價$699（限購四張）

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