夏天就是要玩水啊！今年的夏天熱得很有感，體感溫度直逼40度，想到要消暑，第一個就會想衝去玩水。許多遊樂園也在夏天推出季節限定限定開放的「水樂園」，讓許多學生暑假約衝、也是爸媽們帶小孩玩耍放電的熱點。這次窩客島整理全台7大「水樂園」開放時間、優惠整理攻略，這一篇先收藏起來，讓你最低299元玩到嗨。







每年夏天都要衝遊樂園區的「水樂園、水世界」，就是玩水才涼、才爽。這次不只是水上的遊樂設施，許多還在園區內舉行「打水戰」遊行活動，包含義大遊樂世界「水戰樂園」、麗寶樂園「水花轟炸秀」，拿著水嗆與朋友們互相掃射才過癮。







如果要搶優惠，可以先注意「海陸套票」優惠，一票玩到底、一次玩兩大園區更划算，包含麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、小人國等都有一票玩遍水陸園區的優惠，但是要注意園區開放時間，早點前往玩更久。此外還可以搶Dress Code或是指定任務優惠，六福村穿比基尼、夾角拖、或是男生露出腹肌可享399元門票優惠。此外如果怕熱、怕曬，也可以鎖定「星光票」優惠，像是「劍湖山世界」下午4點後入園299元，晚一點玩比較涼爽、也比較便宜。





六福村 水樂園營業資訊

開放期間：即日起至9/8

營業時間：09：00～18：00

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

電話：03-547-5665

暑期優惠活動整理：

1、男性於六福水樂園現場購票時秀出4~6塊腹肌，享$399元入園價。

2、穿著比基尼或三角泳褲，於六福水樂園現場購票享399優惠。

3、活動期間穿著藍白拖於六福村現場購票399優惠。

4、活動期間穿著露肚臍裝於六福村現場購票，享六福水陸雙樂園$899。



麗寶樂園 馬拉灣水樂園營業資訊

開放期間：即日起至10/20

營業時間：09:30-18:00

地址：台中市后里區福容路8號

電話：04-2558-2459

暑期優惠活動整理：

6/29-9/01，於探索世界/馬拉灣票亭購票時加100元，可升等「水陸雙園」或」「雙園擇一加摩天輪」。

適用票種(探索世界/馬拉灣)：全票899元、學生票799元、學童票699元、博幼票449元。



九族文化村 清涼大樂冰營業資訊

開放期間：即日起至9/1

營業時間：10:00-16:30

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：04-9289-5361

暑期優惠活動整理：

1、一票到底830元，7/1~9/1暑假加售午後票(14:00後入園)$680/人。

2、暑假期間，不分男女生穿只要穿泳裝於10:00~15:00時段到水立方報到，可領取消費券200元(兒童票領100元)。



劍湖山世界 小威の海盜村營業資訊

開放期間：即日起至9/1

營業時間：10:00 至 16:00

地址：雲林縣古坑鄉67號

電話：05-582-5789

暑期優惠活動整理：

1、水陸全日暢玩599元，13:00後入園享499元優惠。

2、週五至週日限定星光暢玩16:00後299元優惠。

3、姓名符合「水」或 水部首「氵」相關字，即享購票499元優惠

4、穿粉色上衣購票，水陸暢玩享499元。



義大遊樂世界 水戰樂園營業資訊

開放期間：即日起至9/1

營業時間：09:00-17:30

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

電話：07-656-8080

暑期優惠活動整理：

南臺灣唯一水戰樂園，瘋狂價699元/人。



小人國 WOW轟浪水樂園營業資訊

開放期間：即日起至9/1

營業時間：10:30-16:30

地址：桃園市龍潭區高原路891號

電話：03-471-7211

暑期優惠活動整理：

1、於7/31前買陸送水，一票暢玩水陸雙樂園最低只要299元。

2、於07/14前，年齡15歲到26歲者，穿著粉紅色的「上衣/褲子/裙子/鞋子」，如果能滿足3個條件，門票只要 188元；如果滿足任2個條件，門票288元；滿足任1個條件，門票388元。



小叮噹科學主題樂園 水樂園營業資訊

開放期間：即日起至8/31

營業時間：

平日 9:30 AM ~ 05:00 PM

假日 9:00 AM ~ 05:00 PM

暑期優惠活動整理：

1、7月優惠票價：全票380元、學生票及3-6歲學童票350元。

2、持各通路商票券或現場購買門票一張，贈送抽獎券1張，有機會獲得開運黃金。

3、凡是7月壽星於本月生日來園，攜帶身分證享免費入園暢遊。



詳細活動規範及供應情形，依各遊樂園官方公告為準。