趁水蜜桃季來角板山，先收藏復興消暑景點！近期正值拉拉山水蜜桃季，不少人會特地來桃園復興採買，不過目前角板山公園暫停開放，想來趟一日遊要先做好功課。窩客島這次就幫你準備5個「桃園復興避暑景點」，讓你夏天來吃水蜜桃，也能順路玩遍周圍桃園復興的山水美景。





夏天來桃園復興玩，有超沁涼瀑布可以走訪，像是超壯觀的「幽靈瀑布」、「鐵木瀑布」，清涼的水氣瀰漫四周太消暑；也能到「小烏來天空步道」，從瀑布上方往下觀賞，體驗超特別的觀瀑視角，還能觀賞環景山水景觀，再加上瀑布下方就是「宇內溪戲水區」，看完瀑布去玩水剛剛好。





桃園必訪森林浴步道

來桃園享受森林浴！大約在海拔1千公尺左右的「東眼山森林遊樂區」，不僅佔地十分廣闊，更有超過300公頃的柳杉樹林，走在高聳的森林步道中，加上高海拔而形成的薄霧，形成彷彿仙境般的美景，園區主要有4條登山步道，其中最特別的便是可以看到3千萬年前化石的「化石步道」，炎熱的夏天最適合來森林浴步道走走。



#東眼山國家森林遊樂區

地址：桃園市復興區成福路600號

電話：03-382-1506





▲圖片由@miss.11633授權提供。



桃園復興隱藏版瀑布秘境

幽靈瀑布以將近15公尺落差的簾幕瀑布，形成磅礡壯闊又空靈幽靜的景象，光是站在瀑布前、踩踏清澈溪水就超涼爽，而瀑布區需要溯溪進入，走訪時要多留意腳下溪石。進入瀑布區前還有林蔭步道，沿途有綠蔭遮蔽，也有高聳的竹林小徑，讓你一次收穫各種打卡照。



#幽靈瀑布

地址：桃園市復興區復華道路





▲圖片由@yijiun_lee授權提供。



​​​超夢幻半月形岩洞瀑布

三民蝙蝠洞以前因為有大量蝙蝠聚集聞名，現在雖然已經沒有蝙蝠的身影，但有著半月型的天然岩洞，與涓涓細水的泉水瀑布相襯，形成與世隔絕般的超夢幻景象，蝙蝠洞步道路途平緩好走也都有設置石磚，只需20分鐘便能抵達寬廣的觀賞平台，跟小孩出遊也能輕鬆完攻。



#三民蝙蝠洞

地址：桃園市復興區東側五寮溪溪谷內

電話：03-332-2101





▲圖片由@yiming.ke授權提供。



10分鐘就能抵達的瀑布秘境

隱藏在山中的「鐵木瀑布」，不僅可以順路走訪附近的嘎嘎生態池，觀賞絕美水色與水生植物，從觀賞步道走來，全程只需要10分鐘左右就能到，超美的瀑布、湖水漸層藍，四周瀰漫涼爽的水氣，光在遠處觀賞就超沁涼，不過瀑布內有漩渦，建議在岸邊觀賞、踏水消暑，不適合下水玩水喔。



#鐵木瀑布 優霞雲瀑布

地址：桃園市復興區霞雲里





▲上圖由@sam19671126、下圖由@tinachang0610授權提供。



桃園興必訪天空瀑布步道

就建在瀑布旁的「小烏來天空步道」，讓遊客直接站在瀑布上方，往下看就能觀賞壯闊的瀑布奇景，幾乎可以360度觀賞風景的天空步道必須去過，還可以順遊同樣在小烏來風景區內的「宇內溪戲水區」，是夏季才有開放的玩水聖地，近期有來桃園復興要先朝聖。

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#小烏來天空步道

地址：桃園市復興區4-6號

電話：03-382-1835





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