200坪Buffet只留70道菜反而年收3億元！莫內饗宴和洋季端帝王蟹、稻燒鰹魚

Buffet真的菜色愈多愈值得吃嗎？資深美食旅遊媒體編輯李維唐表示，莫內饗宴這次把焦點從料理數量拉回產地與適食季節，約70道菜背後的選食邏輯，反而成為「和洋季」最值得關注的特色。

Buffet控吃新菜單了。煙波國際觀光集團旗下「莫內饗宴」10月2日起推出全新「和洋季」，這次沒有一味追求把餐檯塞滿，而是把常態料理維持在約70道，更找來曾與多家米其林星級餐廳合作的尋味人羅伊珊參與菜單研發。從北海道野生紅帝王蟹腳、阿拉斯加野生六線魚，到和歌山近海野生鰹魚、台灣養殖鰻魚與大雪山明日葉，都從產地與適食季節重新挑選，讓吃Buffet不只是比菜色數量，更直接從食材開始挑。

▲北海道野生紅帝王蟹腳一上桌就是視覺焦點，鮮紅蟹殼搭配煙霧效果，把海味食材的霸氣感直接拉滿。圖／

莫內饗宴200坪只留約70道料理。改裝後年營收成長至3億元

現在Buffet愈開愈大，餐區愈分愈細，料理數量也常成為吸引消費者的重要賣點，但莫內饗宴走的是另一條路。原本改裝前一年營收約1億元，去年4月改裝回歸後，在約200坪空間中維持常態約70道料理，年營收成長至3億元。煙波也特別說明，營收成長並非單一因素造成，但這組數字讓餐廳開始重新思考，與其問還能增加多少道菜，不如回頭確認留下來的每一道料理為什麼值得吃。

這樣的思考也直接延伸到「和洋季」。料理數量不是唯一主角，食材在什麼季節最好吃，來自哪個產地，又適合用什麼方式呈現，反而成為這一季菜單研發的起點。

▲從產地開始找出當季值得吃的食材，尋味人與主廚一起研究蔬果特色，也把莫內饗宴這次強調的選食概念帶進菜單。圖／煙波莫內饗宴提供；窩客島整理



米其林星級餐廳合作尋味人加入。先找現在值得吃的食材

這次「和洋季」邀請尋味人羅伊珊加入研發。她過去曾與多家米其林星級餐廳合作，長期走訪產地，從品種、產地風土到適食季節理解食材。莫內饗宴也因此把菜單開發再往前推一步，不急著決定要做哪一道菜，而是先判斷現在有哪些食材值得吃，再交由主廚思考料理方式。

這也讓本季選食標準不只停留在昂貴或稀有，而是回到季節與產地。北海道野生紅帝王蟹腳、阿拉斯加野生六線魚、和歌山近海野生鰹魚，以及台灣養殖鰻魚、大雪山明日葉，都因各自的產地與季節條件進入菜單。對喜歡吃Buffet的人來說，也多了一個不同的攻略方式，不再只計算吃了幾盤，而是可以沿著食材一路吃出這一季的變化。

▲和洋料理不只講究味道，擺盤也充滿精緻感，從軍艦壽司到魚料理都用細膩方式呈現，搭配煙霧更有上桌儀式感。圖／煙波莫內饗宴提供；窩客島整理

和歌山稻燒鰹魚吃得到微焦稻香。六線魚風乾一夜集中鮮味

「和洋季」幾道料理從處理手法就能看出食材個性。和歌山近海野生鰹魚使用高溫稻火快速炙燒，魚鮮之外再帶進微焦稻香，炙燒留下的香氣成為入口前就能感受到的特色。阿拉斯加野生六線魚則先經低溫鹽水處理，再風乾一夜，藉此集中本身的鮮味與脂香。

台灣養殖鰻魚則走熟悉又有飽足感的路線，以蒲燒手法搭配釜飯，讓醬香、魚鮮與米香一起入口。不是單純把高價食材排上餐檯，而是依照不同食材安排料理方式，也呼應這一季從食材出發再決定怎麼料理的概念。

▲和歌山近海野生鰹魚直接以高溫稻火快速炙燒，火焰與煙霧包覆魚身，讓魚鮮多了一層微焦稻香，光看製作過程就很有臨場感。圖／煙波莫內饗宴提供；窩客島整理



近30項食材身分證登場。產地、價格與適食季節直接公開

吃Buffet最常遇到的情況，就是眼前料理很多，卻不一定知道食材從哪裡來。莫內饗宴這次透過「透明餐桌」把資訊往前拉，「和洋季」將陸續推出近30項「食材身分證」，公開產地、價格、適食季節與選擇理由。

也就是說，拿起一道料理時，不只能看見完成後的樣子，還能進一步理解食材來源，以及為什麼這個季節適合吃。對平常會在意產地、旬味或食材資訊的人來說，這些資訊也讓Buffet餐檯多了一層可以慢慢看的內容。

▲和洋料理不只講究味道，擺盤也充滿精緻感，從軍艦壽司到魚料理都用細膩方式呈現，搭配煙霧更有上桌儀式感。圖／煙波莫內饗宴提供；窩客島整理

莫內饗宴和洋季玩江戶旬味。日本料理遇上台灣食材

整季主題則把時間拉回19世紀日本江戶飲食文化，將日本旬味與台灣食材放進同一套餐飲脈絡。菜色包括和歌山稻燒鰹魚握壽司、蒲燒鰻魚釜飯，以及京都宇治抹茶咖哩慢燉牛頰等，從握壽司、釜飯一路吃到帶有抹茶元素的慢燉牛頰，讓和洋風味散落在不同餐檯。

用餐空間也跟著季節主題換上新視覺。餐檯、甜點與飲品從浮世繪中的海浪、瀑布與梅園等自然意象延伸，讓「和洋季」不只出現在盤中的料理，視線掃過餐檯時，也能找到呼應江戶文化與季節感的元素。

▲聚餐就是要一桌擺滿才過癮，帝王蟹腳、鰻魚釜飯、壽司與甜點通通上桌，從海鮮一路吃到甜點，一次感受和洋季的豐富菜色。圖／煙波莫內饗宴提供；窩客島整理



莫內饗宴和洋季吃到2027年2月。午餐1,380元起

「和洋季」自2026年10月2日至2027年2月28日於莫內饗宴新竹湖濱店推出。午餐平日每人1,380元、假日1,680元。下午茶平日880元、假日1,380元。晚餐平日1,480元、假日1,780元，以上價格均另加10％服務費。

莫內饗宴也預計隨煙波阿里山北門店於2026年10月下旬開幕進入嘉義市場，實際開幕與營業資訊仍以官方公告為準。

▲莫內饗宴用餐空間走舒適優雅路線，大面窗景搭配花卉植栽與暖色調座位，不論朋友聚餐或家庭聚會，都能慢慢坐下來享受一餐。圖／煙波莫內饗宴提供；窩客島整理





煙波莫內饗宴「和洋季」

活動期間：2026年10月2日至2027年2月28日

首波舉辦地點：煙波大飯店新竹湖濱館「莫內饗宴」

後續展店規劃：預計2026年10月下旬隨著煙波阿里山北門店開幕進駐嘉義市場（實際營業資訊依官方公告為準）

主題概念與研發亮點

星級尋味人加入研發：首度邀請曾與多間米其林星級餐廳合作的「尋味人」羅伊珊參與菜單研發。

研發邏輯轉變：改變傳統做菜思維，改為先向產地探索「現在什麼值得吃」，再由主廚決定「怎麼料理」。

首創「透明餐桌」：推出近30項「食材身分證」，公開食材的產地、價格、適食季節與選擇理由。

靈感來源：以19世紀日本江戶飲食文化與浮世繪自然意象（如海浪、瀑布、梅園）為靈感，將日本旬味結合台灣在地食材。

主打特色餐點料理

北海道野生紅帝王蟹腳：來自北海道鄂霍次克海約500公尺深寒冷水域，成長歷經5至7年，蟹腳肉質厚實且帶有純淨海味鮮甜。

和歌山稻燒鰹魚握壽司：嚴選和歌山近海野生鰹魚，以高溫稻火快速炙燒，鎖住柔嫩魚肉與微焦稻香。

蒲燒鰻魚釜飯：選用台南魚塭養殖鰻魚，反覆浸醬炙烤出琥珀色澤與焦香，搭配釜飯呈現醬香與魚鮮。

京都宇治抹茶咖哩慢燉牛頰：嚴選紐西蘭草飼牛頰慢燉至軟嫩，融入石臼研磨的京都宇治抹茶，打造濃郁和洋風味。

阿拉斯加野生六線魚：經低溫鹽水處理後風乾一夜，集中濃縮鮮味與脂香。

稻燻蒲燒鰹鰻雙品：運用冷燻技法添入淡雅咖啡清香，呈現在地食材的視覺與味蕾饗宴。

莫內饗宴（新竹湖濱店）消費與營業資訊

餐廳電話：03-611-6270、03-520-3188 分機 5130

時段與餐費價格（以下價格均需另加 10% 服務費）：