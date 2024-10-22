每年文青都衝去拍美照！2024台東光祭將於10月25日正式登場，本次的光祭藝術作品，特別結合台東壯麗的自然景觀與藝術創作，將日、月、星辰融入知本山景，帶來多達10組的創新燈光裝置。粉絲們可以期待沉浸在夜晚的光影藝術中，透過互動作品感受知本山谷的神秘與美麗，打卡美拍的同時，還有市集美食、星空電影院、文化體驗工作坊，文青們手刀衝台東朝聖。
▲圖片來源：台東縣長「饒慶鈴」官方粉絲團，下同。
這次2024台東光祭活動以「自然光域」為主題，藝術家們將台東的自然景觀融入作品，並與當地學生共同創作10組燈光裝置。從10月25日到12月8日，每天17:30至22:00在知本溫泉區點亮。活動地點涵蓋勇男橋、東遊季溫泉渡假村及忠義堂周邊，讓參與者在泡湯之餘也能欣賞到壯麗的光影作品。其中玖格設計的「煥Bright」跨越知本溪的勇男橋，禹禹藝術工作室的「介隙：向陽之域」則定格在夜晚的台東曙光，呈現出台東特有的日出與星空。
除了光影裝置外，粉絲們還可以參加食光旅人市集，這次市集在10月26日、27日在台東忠義堂舉行，20組料理攤位，風格從美式到道地的部落風味通通都有。主辦單位也預告，整個系列活動還包含光祭導覽、四場星空電影院、文化體驗工作坊，讓人台東小旅行先約衝一波。
推薦閱讀：花蓮文青三天兩夜行程推薦！新開幕黑膠咖啡廳、免費拍日式老宅、復古照相舘，花蓮美照打卡點推薦。
台東光祭－ 自然光域
展期：2024.10.26—12.08
時間：每日17:30—22:00