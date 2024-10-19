花蓮三天兩夜，文青行程推薦！如果你是愛拍美照、愛打卡的文青，出發小旅行之前一定會做足滿滿功課，IG裡收藏滿滿的咖啡廳、早午餐、復古老宅推薦，帶上底片相機出發拍美照。這次窩客島帶你走一趟花蓮三天兩夜小旅行，不用出國、搭一趟火車，三天兩夜帶你拍遍新開幕黑膠咖啡廳、免費拍日式老宅、復古照相舘，IG貼文發一週都發不完。







大多數人到花蓮旅行，最常以「火車+租車」的方式，從台北出發約2.5小時就能抵達花蓮，搭配在地的車行，無論租機車、租汽車都方便。此外，部分花蓮旅宿也提供租借腳踏車的服務，在濱海的自行車道邊騎車邊吹海風、拍拍海景也是愜意的選擇。







抵達花蓮第一天，編輯推薦先走慵懶散步行程，下火車後安排澎湃早午餐、看海散步，再去咖啡廳探探店、晚餐加宵夜，自在的享受美食加美景。第一站推薦花蓮市區澳式早午餐「傷心男孩俱樂部」，店面以藍白色系、復古裝潢、加上大量的熱帶植栽擺設，從店門口的露台到後門的中庭都讓人美照拍不停。餐點上則主推大份量的澳式早午餐盤，特色是滿滿的酪梨、鮭魚組合，也是IG必拍的大盤子早餐。





花蓮文青三天兩夜行程推薦

到花蓮必需要有的海岸散步行程，推薦近期在社群超夯的隱藏版景點，Google地標「一顆超好躺的俗頭」，地點位於花蓮太平洋公園中，是一顆天然形成的「雙人床加枕頭」形狀的石頭平台，吸引許多網友朝聖、試躺打卡。沿岸適合坐在大石頭上看海發呆，也能沿著自行車道騎車或散步，一路走向北濱公園看海拍美照。在北濱公園出口外，推薦朝聖最新的黑膠咖啡廳「夜想Yasou」，目前仍在試營運中，是一間I人友善咖啡廳，想靜靜的喝咖啡、聽音樂超適合。其中展示了黑膠唱片、書籍、日本文學收藏，呈現老闆夫妻的個人風格與興趣。餐點上除了有特色的氣泡茶、康普茶之外，也有每日限量鹹食「剝皮辣椒蛋泥麵包、紅酒燉牛肉佐歐式麵包」，編輯則私心推薦甜點「大人系焦糖布丁」，口感綿密厚實，靈魂焦糖醬中加入濃縮咖啡，是苦甜不膩口的療癒風味。花蓮市區晚餐除了東大門夜市，許多女孩必吃必衝的口袋名單，就是「老時光」串燒居酒屋，滿滿日系風格也是好拍推薦。市區住宿則推薦入住「煙波花蓮館」，一起床就能看見花蓮海岸線，並且除了煙波早午餐之外，對面就是超人氣「單一純賣雞湯小捲米粉」，一早退房就能吃到溫暖小捲米粉、搭配靈魂泡椒，把整天的打卡行程動力加滿。花蓮文青第二日行程，編輯推薦3大文青地標順遊，花蓮市區必逛必拍「又一村文創」是一條眷村風格的小巷，集結多間手作攤位，販賣許多飾品、吊飾、文創小物。隔壁是新地標「想你電台」，可以在這裡錄下想說的話，預先在咖啡廳點好甜點飲品，留下思念的人的聯絡方式，咖啡廳會在一個月內邀請對方來吃甜點、聽你的錄音，超浪漫的互動方式吸引許多網友朝聖。在電台內的設備、卡帶更是拍美照必備。同時，還能順遊附近「花蓮文化創意產業園區」，保留了釀酒廠房、日式檜木的復古建築，適合美拍打卡之外，在10/10-11/10期間更展出「記憶・太魯閣」影像紀錄展，紀錄0403花蓮地震前後的太魯閣樣貌。在展區中堆疊著因地震而破碎的大理石碎片，逛展時可以在碎石寫上祝福、也能將別人的祝福碎石帶走，互相傳遞溫暖也象徵著替花蓮慢慢復原。下午的跑咖行程推薦北上七星潭咖啡廳，IG必拍「龍宮」。店面就在七星潭附近鎮星宮的廟口，如果要候位也正好可以散步到七星潭看海耍廢。「龍宮」店內設計以浦島太郎為主題，小木屋、熱帶植栽擺飾的復古老宅，還搭配許多文青小物展售。下午茶推薦來杯冰咖啡、配提拉米蘇蛋糕剛剛好，鹹食則限定14:00前供應，要吃到就必須中午就先衝。在太魯閣復原之前，還是可以入住新城、曼波海灘附近的「煙波太魯閣館」，在沁海館享受海岸美景，建議下午就先驅車辦理入住，在「行政豪華海景房」可以拍到客房浴缸、海景，此外館內還有露天泳池、水療館等設施。附近景點則有曼波海灘、新城老街、或是七星潭等通通可以順遊。入住煙波太魯閣館，搭配一泊二饗方案，晚餐及隔天早餐都能吃得超澎湃。晚餐以套餐方式，推出全新「豪饗、超饗」套餐，7至8道料理涵蓋鮭魚、天使紅蝦、干貝等主餐，以及主食炒飯、蟲草排骨湯，享受到花蓮的澎湃海味。煙波早午餐更是隔日起床的重頭戲，除了必喝龍蝦味噌湯之外，主打餐飲聯名的「煙波早堂」推出蟹黃堡迷你刈包，煙波早午餐「在地寶食」系列也於花蓮地區推出鬼頭刀、飛魚、馬告、刺蔥等限定料理。還能用189元加購「松葉蟹佐香辣豆薯沙律」，更提供冠軍咖啡「興波咖啡」深焙淺焙組合，以及布列塔尼點心「克林阿曼」，光是早餐就超澎湃。文青打卡之旅的第三日行程，在新城區探索文青美照景點，推薦先到「短腿阿鹿餅乾花蓮店」帶伴手禮，有花蓮限定的曼波魚、山豬圖案鐵盒，搭配可可口味曲奇餅乾，伴手禮一站搞定。此外在新城老街一定要買杯「佳興冰果室」與復古冰果店面打卡，除了經典檸檬汁、還有金桔檸檬黃金檸檬汁、蜂蜜檸檬棒棒冰，也有熱食部可以填飽肚子。此外，佳興檸檬汁隔壁「新城照相館」更是攝影迷、底片迷的天堂。新城照相館是間百年老屋，免費入場參觀，其中展示了復古相館的師傅手作設備、絕版相機與沖洗器材。即使新城照相館不再提供照相服務，但為了讓人感受拍照、印刷照片的樂趣，特別為粉絲提供拍立得照相、以及明信片蓋章印刷等體驗，從店內、店外都是文青打卡必拍。離開新城、返回花蓮市區，推薦順路停靠新景點「花蓮將軍府1936」，目前免預約入園，可以拍到保存良好的檜木建築古蹟，就像是穿越走進日本昭和時期。在將軍府有提供和服體驗、咖啡廳、冰店等不同店家，如果時間寬裕也能停留多打卡拍美照。如果離開花蓮前還有時間，在市區的人氣咖啡廳「Caffe Fiore珈琲花」推薦要朝聖，三角窗店面被滿滿的綠意植栽包裹住，就像是咖啡控的秘密基地。不過珈琲花不提供預約、電話候位，在現場等待位子時，可以在一旁廚房窗口，和撒嬌店貓培養感情。店內是溫馨的小木屋，搭配手寫菜單，推薦來杯特調咖啡或茶飲，看著窗外發呆放鬆，花蓮的愜意、自在就是應該這樣慢慢享受與品嚐。

第一日行程推薦

花蓮火車站>租車>傷心男孩俱樂部>一顆超好躺的俗頭>夜想Yasou>老時光>入住煙波花蓮館



第二日行程推薦

煙波花蓮館早午餐 或 單一純賣雞湯小捲米粉>又一村文創>想你電台>花蓮文化創意產業園區>七星潭 龍宮>入住煙波太魯閣館 沁海館



第三日行程推薦

短腿阿鹿餅乾花蓮店>佳興冰果室>新城照相館>花蓮將軍府1936>Caffe Fiore珈琲花>返還租車>花蓮火車站

