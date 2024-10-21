粉絲不用衝貪婪之島搶卡片了！這次台灣麥當勞與「獵人」聯名，推出的「獵人角色盲卡包」掀起社群話題。其中更讓網友羨慕的是，許多網紅KOL拿到限定版「獵人卡片收藏冊」開箱，讓粉絲們瘋狂敲碗，希望麥當勞也能讓粉絲們有機會可以收藏。麥當勞聽見粉絲聲音，在社群平台舉辦「獵人卡片收藏冊」留言活動，粉絲們有機會整組獵人禮盒抱回家。



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麥當勞聽見許多粉絲的心聲，特別宣布舉辦「獵人卡片收藏冊」抽獎活動，讓廣大的獵人粉絲們都有機會把「獵人卡片收藏冊」帶回家。即日起至2024年10月27日23:59止，在麥當勞Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團，完成指定留言任務，標記好友並留言「你想跟哪位獵人角色一起同行」就可以參加抽獎。





本次麥當勞在Threads 帳號、麥當勞FB粉絲團總共抽出100位粉絲，直接獲得一整套「獵人卡片收藏冊」，其中包含近期在社群開箱的「完整版獵人角色卡」內含全套24+1張卡片（不包含號碼牌），還有「獵人BOOK牌」撲克牌組」，以級精裝禮盒一次通通帶回家。台灣麥當勞更表示，「再次謝謝大家對獵人的愛，我們做了非常多筆記，也謝謝大家願意給麥當勞這麼多建議」。







麥當勞 獵人卡片收藏冊抽獎活動

活動期間：即日起至2024年10月27日23:59止

活動平台：麥當勞Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團

活動方式：完成社群任務，標記朋友並留言，即可參加抽獎。

活動獎品：獵人卡片收藏冊共100套 (麥當勞Threads 帳號、麥當勞 FB 粉絲團各50套)，內含全套24+1張卡片，不包含號碼牌。