獵人鐵粉都在等！麥當勞獵人卡牌近日在IG、Threads社群掀起話題，最讓粉絲們在意的就是，獵人卡牌怎麼抽、公平嗎、會送禮盒嗎。今日台灣麥當勞發出正式活動公告，10/23起推出「獵人角色盲卡包」一抽4入、10/30推出「獵人BOOK牌」直接送，還有限定版獵人餐點包裝、全新椒麻麥克鷄塊，讓粉絲們進到麥當勞的貪婪之島，一起邊吃邊收集卡牌。



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這次麥當勞與超夯作品「獵人」強強聯名，10/23起推出「獵人角色盲卡包」加價購、「獵人BOOK牌」撲克牌免費送，以及全新的「獵人」限定餐點包裝，吸引粉絲們目光。本次更特別推出全新口味「椒麻麥克鷄塊」，點6塊、10塊包裝，還有分享盒、中杯冷飲、冰炫風、外帶紙袋，都能拿到聯名限定版圖案，讓粉絲們吃完也想留下來收藏。







讓粉絲們期待的「角色盲卡包」抽法，自10/23-11/12期間限定推出，只要在麥當勞消費任一餐點，加價89元可購買「角色盲卡包」，每包隨機4張角色卡，總共24款＋1隱藏版，全套共25張，粉絲們全憑手氣收集。此外，在10/30-11/1期間，只要點麥當勞分享餐、加指定飲品買一送一，就再加送「獵人BOOK牌」撲克牌乙份，或是參加線上「2024獵人大會考-貪婪之島篇」，也有機會免費獲得獵人BOOK牌。





麥當勞X獵人 聯名包裝資訊

活動期間：2024/10/23-11/19

活動方式：購買任一分享盒、中杯冷飲、OREO/雙倍OREO冰炫風、6塊/10塊椒麻麥克鷄塊，即可獲得相對應品項之獵人限定包裝，數量有限，用完為止。



麥當勞X獵人 獵人角色盲卡包活動資訊

活動期間：2024/10/23-11/12

活動方式：於麥當勞餐廳購買任一食物加89元，即可獲得「獵人角色盲卡包」乙包，每筆消費限購20份

注意事項：「獵人角色盲卡包」限量300,000包，每包內含4張獵人角色卡，數量有限，售完為止，盲卡包恕不挑選、更換。



麥當勞X獵人 獵人BOOK牌活動資訊

活動期間：2024/10/30-11/19

活動通路：麥當勞門市、歡樂送、Uber Eats、foodpanda訂餐

活動方式：購買任一分享盒加點指定飲品買一送一，送獵人BOOK牌乙份

指定飲品：中杯飲品可口可樂 、可口可樂zero、雪碧、檸檬風味紅茶(冰)、無糖綠茶(冰)、無糖紅茶(冰)，及經典美式咖啡(冰/熱)、焦糖奶茶(冰)；限同品項、同冰/熱，最多買五送五。



詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。