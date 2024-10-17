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肯德基胡椒餅蛋撻！最台「肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」圓山MAJI市集優惠券免費送。

文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：261
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編輯 張人尹

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肯德基又搞怪了！近期「肯德基蛋撻」走上與必勝客相同的台味搞怪路線，這次特別推出新口味「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」，把台灣在地小吃胡椒餅，包進經典招派蛋撻中，打造鹹甜涮嘴的新吃法。特別的是，肯德基還打造獨一無二的「古早味蛋撻攤車」，在圓山市集免費送你優惠券。

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肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

肯德基新品「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」自10/22起正式開賣，其中特別還原台灣味「胡椒餅」的多汁胡椒蔥肉、搭配蛋奶內餡，把胡椒餅皮替換成肯德基經典的163層酥脆蛋撻皮，並且撒上蔥片、白芝麻點綴。鹹甜涮嘴的台味「胡椒餅蛋撻」提供單點、套餐蛋撻加8元升級，還有6入禮盒、原味雙拼禮盒等多種選擇。
肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

特別的是，這次肯德基針對新品「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」更推出限定版「古早味蛋撻攤車」，還原台式小吃攤風格，將在10/20新品開賣前搶先進駐圓山MAJI市集，當天不賣新品，但免費發送限量「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」新品優惠券，憑券在10/22到肯德基門市可享「原味蛋撻+胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻」93元優惠，讓粉絲們搶先「聞香」。
肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
肯德基 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

肯德基新品 胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻

販售期間：2024/10/22-12/02
售價：
單點$55元、雙色蛋撻禮盒$264元、套餐原味蛋撻升級胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻$8元。
 

肯德基 古早味蛋撻攤車 快閃活動

活動時間：2024/10/20(日) 13:00-18:00
活動地點：圓山MAJI市集（台北市中山區玉門街1號）
活動內容：免費限量發放「胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻風味小卡」，憑小卡上的優惠代碼，於10月22日至12月2日在全台肯德基兌換，即可以優惠價$93購買1顆胡鬧小鮮肉胡椒餅蛋撻與1顆原味蛋撻。

詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。

 

 

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