誰說只有日本人才會「飯+麵」的吃法，這次7-ELEVEN也讓你「炸醬麵+飯糰」吃超飽！7-ELEVEN這次推出的「秘製炸醬麵新極大飯糰」為御飯糰系列再添新口味，帶來創新的飯加麵吃法，此外還有大份量「椒鹽大雞排便當」、雞排2件99元等優惠，真的怕你吃不飽。
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7-ELEVEN飯糰新品「炸醬麵新極大飯糰」，把經典炸醬麵的鹹香豆瓣醬、泡麵通通包入御飯糰中，飯加麵吃法超滿足。此外近期還有「橋村炸雞新極大飯糰、乾杯-炭烤燒肉新極大烤飯糰」，都是特別針對年輕族群設計，滿足MZ世代對於新奇口感和大份量的需求，成為御飯糰粉絲的新歡。
除了御飯糰系列的創新外，7-ELEVEN中式便當品牌「極饗」也推出新品「椒鹽大雞排便當」，特選大塊雞排炸至酥脆，撒上經典椒鹽調味，讓人回味古早風味。為了讓粉絲輕鬆享受超值美味，7-ELEVEN從10/16-10/29推出三角飯糰第二件79折優惠，此外，10/22前哈燒專櫃限時推出「蜜汁大雞排2件99元」的優惠活動，粉絲真的省錢吃飽飽。
7-ELEVEN 限時優惠整理
活動期間：10/16-10/29
活動內容：三角飯糰第二件79折優惠。
活動期間：即日起至10/22
活動內容：哈燒專櫃限時推出「蜜汁大雞排2件99元」優惠。