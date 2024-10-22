最台麻辣鍋開吃！主打台灣味、高CP值的麻辣鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」，在自助吧Buffet除了提供蔬食、甜點任食，近期更是增添許多熱食、炸物、鹽酥雞等料理，被粉絲稱為「麻辣鍋版饗食天堂」。這次小福利麻辣鍋推出全新「Chill迺夜市」主題菜單，一次推出6款經典夜市美食，包括迷你營養三明治、台式鹹水雞、芋泥肉鬆丸等，讓人吃火鍋配夜市吃到飽。



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「小福利麻辣鍋」這次推出的「Chill迺夜市」主題菜單，特別打造出6款夜市經典小吃，讓粉絲們邊吃麻辣鍋邊享受各式夜市美味。其中，招牌的「迷你營養三明治」將基隆夜市知名的營養三明治縮小，香酥的外皮包裹紅糟肉、火腿、番茄和黃瓜。此外還有「台式經典鹹水雞」，滑嫩的雞肉搭配各種脆口蔬菜，讓人直接實現夜市美食自由。





在夜市甜點的部分，本次則推出「芋泥肉鬆一起丸」香滑的芋泥與懷舊肉鬆結合，另一款「黃金地瓜薯條」炸得外脆內軟，還可搭配梅子粉或胡椒鹽，無論想吃甜還是鹹通通很可以。飲品則推薦酸甜解渴的「楊桃汁」或濃郁的「牛奶花生仁湯」，讓人不只吃麻辣鍋，同時也享受夜市美食無限吃。



小福利麻辣鍋 Chill迺夜市

活動期間：即日起上市

活動分店：

小福利麻辣鍋 中和環球購物中心

小福利麻辣鍋 新店小碧潭京站

小福利麻辣鍋 桃園中茂新天地

小福利麻辣鍋 竹北遠東百貨