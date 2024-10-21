必勝客最省套餐教你這樣點！為了讓人吃速食不用揪團，必勝客近期鎖定獨享套餐推出「尖叫自由點」限定活動，平日點個人套餐「1+1+1」三項餐點任選最低99元就能開吃，此外還有全新的5碼優惠券頁，超人氣下午茶套餐99元、起司咔滋餅最低79元就有，速食控趁機吃一波。



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必勝客看準獨享商機，最新推出「尖叫自由點」活動，快閃10天可享「1+1+1組合」最低99元，可以選擇個人比薩、起司咔滋餅、經典副食、飲料自由搭配，三項組合最低99元。活動期間僅限定即日起至11/1的平日，最適合上班族午餐自己吃起來。



除了「尖叫自由點」活動，必勝客還推出了全新的5碼優惠券頁，提供多樣優惠選擇。只要在PK APP上輸入優惠碼，就能享受79元的「起司咔滋餅嚐鮮組」、179元的「個人比薩豪爽餐」、單點大比薩$199起等超值優惠，吃點心下午茶也有69元點心超值組、99元雞球超值組，在辦公室吃下午茶也省一波。









必勝客尖叫自由點 優惠活動

活動期間：2024/10/21-11/1平日限定

個人超值自由點優惠內容：

主食4選1+副食3選1+飲料2選1，優惠價99元。(PKAPP 11:00-14:00限定)



必勝客5碼優惠碼 推薦優惠

起司咔滋餅嚐鮮組

優惠代碼：91005

優惠內容：單片咔滋餅選1+飲料固定，$79元



個人比薩豪爽餐

優惠代碼：91006

優惠內容：個人比薩3選1+金黃波浪地瓜條小份+德國芝心腸2條+BBQ烤雞一翅一腿+飲料3選1，$179元。



雞球超值組

優惠代碼：92001

優惠內容：酥炸嫩雞球1份+麻糬QQ球小份 (4個) ，$99元。



點心超值組

優惠代碼：92002

優惠內容：薯金幣小份+麻糬QQ球小份 (4個) ，$69元。