夏天衝海邊拍海景，不只熱血、還超浪漫！夏天往南到屏東墾丁、往北到東北角都是海景熱點，想避開人潮享受私房無敵大海景，就往中部走。這次窩客島推薦5個「苗栗買景打卡點」推薦清單，帶你走超美海景步道、帶你拍假日也不多人的沙灘美景，這篇先收藏。







苗栗海景步道堤防，散步推薦

苗栗的風車海岸線是許多人必拍美景，在苗栗後龍的半天寮好望角，也被稱為「苗栗好望角」，沿著海景步道往高處走，從制高點、觀景台可以把天、海、山景色通通一次收集，搭配步道兩旁的純白圍籬，是IG網美照的必拍角度。





▲圖片來源：「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享之文章。



苗栗苑裡「出水沙灘」由於像抹茶麻糬一般的「綠石槽」，過去幾年成為IG人氣打卡點之一，雖然「綠石槽」只在4-5月之間出現，但一望無際的海岸、提防沙灘美景，依然是許多人浪漫散步的熱點，推薦傍晚散步看日落、坐在堤防發呆放空。





▲圖片來源：「婷兒旅行地圖」於窩客島分享之文章。

苗栗海線沙灘，拍美照推薦

苗栗竹南沿海景點「濱海森林公園」，由南往北劃分成「長青之森、親子之森、假日之森」三大區域，其中IG美照一定要拍的、最多人打卡的就是「長青之森」，除了有池塘、人工濕地可以拍美照，還有「無限迴圈觀景平台」更是必拍打卡點，走過木棧道還能看見海岸風車，傍晚走進竹南濕地看夕陽耍浪漫。





▲圖片來源：「Jason's Life」於窩客島分享之文章。



更往北一些的「假日之森」，則聚集了許多海上活動的年輕人，無論是體驗衝浪、SUP立槳，一旁還有自行車道，或是純粹曬曬太陽、吹吹海風、踏踏浪都超Chill，可以欣賞到海邊一整排風車景觀，就算假日也不會太多遊客，適合放鬆、看海的午後時光。





▲圖片來源：「CHANTAL.L 旅攝日嚐」於窩客島分享之文章。



此外，在「假日之森」竹南沙灘旁邊，還有個隱藏版海景打卡點，在穿越防風林之前轉彎進入「海洋青年創業基地」，一棟純白色兩層樓建築，除了一旁有咖啡、輕食、冰品店家之外，走上二樓觀景平台更可以一覽竹南沙灘的無敵海景，搭配純白圍牆、小窗景，拍出更美的海岸打卡照。









半天寮好望角 景點資訊

地點：苗栗縣後龍鎮



出水沙灘 景點資訊

地點：苗栗縣苑裡鎮西部濱海快速公路22號



長青之森 景點資訊

地點：苗栗縣竹南鎮海口里16鄰保安林25之60號（苗栗焚化廠）旁



假日之森 景點資訊

地點：苗栗縣竹南鎮



海洋青年創業基地 景點資訊

地點：苗栗縣竹南鎮竹圍仔90號