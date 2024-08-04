今年夏天比往年更加炎熱，想要遠離炙熱陽光的旅人不妨跟隨 Booking.com 的推薦，展開台灣四個夏日必踩行程，讓這個夏天 Chill High High。首先，享受天然冷氣的旅人一定要前往阿里山神木園區，體驗被樹木環繞的沁涼感。阿里山的絕美日出與雲海，以及乘載著千年回憶的神木，都是不能錯過的景點。挑戰自我的旅人可以選擇適合自己的山線，征服夏天的百岳之旅。結束一天的行程後，入住距離阿里山林鐵火車站僅十分鐘車程的阿里山賓館，完美享受山林假期。





每年夏天必去海邊的旅人則可以前往墾丁開啟海洋遊俠衝浪之旅。在墾丁，旅人可以同時享受海邊踏浪與太平洋乘風破浪的衝浪體驗，為夏天增添清涼氣息。完整感受墾丁的旅人，可以選擇入住墾丁悠活渡假村，該旅宿內設有泳池和健身中心，距離萬里桐純淨碧藍的海灘僅需步行五分鐘，是完美夏天的不二選擇。





對於不想在烈陽下度假的旅人，包棟旅遊絕對是美好體驗。入住宜蘭的 Party Me 派對蜜民宿，可以讓親朋好友們享受到最完美的假期。旅宿內共有六間不同風格的房型，從英倫風餐廳設計到房間裝潢融合奢華飯店與度假 villa 元素，讓旅人不用出國就能享受到異國風情的渡假氛圍。庭院中的摩洛哥風泳池更是讓人難以抗拒，與親友們一起為夏天留下特別回憶。



最後，想要暫時逃離繁忙生活的旅人可以選擇前往桃園大溪的玫瑰左岸莊園，享受放空之旅。這座旅宿的外觀是華麗的歐式城堡風，內裝設計採用溫暖柔和色調，讓旅人能徹底放鬆身心靈，重新開機。旅宿內設有歐風餐酒館及星空酒吧，讓旅人擁有微醺浪漫的夜晚。從房間內可以直接看到花園景致，無論是在陽台享用早餐或下午茶，都會留下美好回憶。









Booking.com推薦必玩

阿里山神木園區：享受天然冷氣，觀賞日出與雲海，參觀千年神木，挑戰山線健行。

墾丁海洋遊俠衝浪之旅：享受海邊踏浪與衝浪體驗，入住墾丁悠活渡假村，距離海灘僅需步行五分鐘。

宜蘭 Party Me 派對蜜民宿：六間不同風格房型，英倫風餐廳設計，庭院摩洛哥風泳池，與親友共享完美假期。

桃園大溪玫瑰左岸莊園：歐式城堡風外觀，溫暖柔和內裝設計，歐風餐酒館與星空酒吧，享受放空之旅。



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