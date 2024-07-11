宜蘭免費玩水點一次收！夏天一到就想去玩水消暑一下，好山好水的宜蘭有許多當地人私藏的玩水勝地，光是踩踏溪水就能讓你暑意全消，而且各個水勢親人平緩，不像花東刺激的激流，不論是帶小孩、跟親友去都能玩得超嗨，窩客島幫你蒐羅7個宜蘭免費玩水景點，超清涼溪水免費就能玩，也沒有時間限制，玩一整天都沒問題。







宜蘭免費玩水瀑布區

走路10分鐘就能到的「猴洞坑瀑布」，在親人的瀑布區玩水、游泳超愜意，而上游戲水區還有平坦溪水與巨石形成的觀景平台，可以在水中享受清涼溪水，一邊觀賞宜蘭市區之景，是來玩水必拍的打卡點；「金岳瀑布」的玩水區主要在平坦、廣大的第一戲水區，帶小孩來玩也很適合，另外還有水位較高的第二戲水區、瀑布區，是溯溪及跳水的勝地，來這溯溪時也要穿好救生衣、安全帽等安全防護，玩得更安心。



▲圖片來源：上圖「紫色微笑」、下圖「紫色微笑」於窩客島的文章分享。



宜蘭免費玩水野溪

雙連埤附近圳頭溪上游處，溪底平坦，水位也大約只到腳踝、小腿，清涼溪水超適合夏日玩水，是當地人才知道的隱藏版秘境，還能順遊附近的福山植物園；「宜蘭小礁溪」則有因地勢斷差形成的天然水柱，像是小瀑布般的戲水區，在冰涼的天然水柱下沖水超沁涼舒爽。





▲圖片來源：上圖「紫色微笑」、下圖「章魚娜娜」於窩客島的文章分享。



宜蘭熱門免費玩水景點

來宜蘭玩水不能不知道「東岳湧泉」，水溫終年保持在15度C左右的天然湧泉，每到夏天都有許多人帶水槍、泳圈來玩水，一旁草地也能野餐、露營，跟親友、帶小孩來玩都能玩得超盡興；有著大片溪流地的「武荖坑風景區」，溪道一側有壯觀山景，樹蔭下更是清涼的超搶手玩水區域，來這裡玩水先要先搶，周圍還有吊橋可以欣賞山水美景。





▲圖片來源：上圖「靜怡＆大顆呆」、下圖「紫色微笑」於窩客島的文章分享。



位在宜蘭冬山的「武淵水火同源」，以水火同源奇景為中心，周圍也興建戲水、泡腳池、草皮地，還有大碗公造型的溜滑梯，再加上就位在高架橋下，不用怕曝曬、下大雨，最適合帶小孩來放電、玩水，宜蘭免費親子遊樂、玩水點，假日就帶小孩來玩一波。



▲圖片來源：「饅頭弟」於窩客島的文章分享。



猴洞坑瀑布

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

電話：03-988-1311



金岳瀑布

地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號



雙連埤（圳頭鴛鴦溪）

地址：宜蘭縣員山鄉



宜蘭小礁溪

地址：宜蘭縣礁溪鄉（雙崙石觀音附近）



東岳湧泉

地址：宜蘭縣南澳鄉



武荖坑風景區

地址：宜蘭縣蘇澳鎮武荖坑路75號

電話：03-995-2852



武淵水火同源

地址：宜蘭縣冬山鄉武淵路103號