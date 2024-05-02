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宜蘭縣礁溪鄉猴洞坑瀑布》走10分鐘到情侶瀑布+百年古圳清涼消暑+小魚咬腳皮

2024-05-02 16:40:05 紫色微笑 人氣：110
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紫色微笑

發表篇數：1416篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉


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位於宜蘭礁溪的猴洞坑瀑布可說是宜蘭最好親近的瀑布，一旁還有淙淙水聲的小溪相伴了，走起來十分愜意，步道輕鬆好走，行10分鐘可以再沿著階梯到情人瀑布的頂端，傳說有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬不僅可以泡在水中享受清涼消暑的快感，還能欣賞美麗的蘭陽平原!

猴洞坑瀑布 景點資訊

  • 地址：262宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號
  • 營業時間：24小時全天候開放
  • 門票：免收門票
  • 電話：03 988 1311
  • 廁所：有

步道下方有男女洗手間

猴洞坑瀑布 交通停車

  • 自行開車：Google導航輸入猴洞坑瀑布即可到達
  • 停車場：沿途路邊白線內停車，開車來很方便

猴洞坑瀑布 環境介紹

沿著石子路散步十分鐘就會先到達瀑布觀景處

入口處現在有小攤販

猴洞坑瀑布 猴洞勝景

上階梯後就改為石板路了，只要不是下雨路滑，這樣的步道十分好走

這裏佇立著「猴洞勝景」大石碑

旁邊自瀑布引水灌溉的圳道，以前圳道上有洗衣區及簡易遮棚以利當地居民洗滌

當雙果很小時，夏天就帶他們來這裡坐著踏水，安全又涼快的地方！

這次在山腳下發現了另一個沒來過的地方

從廁所旁的小路走下來就可以了，草地應該剛整過不久

猴洞坑瀑布 猴洞圳頭

竟然有一個從大正六年就設立在這裏的「猴洞圳頭」大石碑

水位最高大約到小榛果（身高120公分）大腿處

清涼透徹的溪水真的是療癒啊～

在冰涼的溪水中漫步，慢慢地腳底到全身都感到涼快，一瞬間暑意全消

獨享新樂園，這區溪水很適合玩水～好開心啊！

期間步道好走，但雨天過後仍要小心溼滑喔！

猴洞坑瀑布 瀑布戲水區

真的走一下下就到了，沒想到這裏還有這樣的玩法呢!! 瀑布下的水潭不算太深

一旁都有人坐在岩石上納涼呢

一旁還有人在玩跳水，要小心啊！

接下來就一路往上爬，一開始是已經傾斜的鐵梯

接著石階相當陡峭，設有扶手，孩童、長輩上山務必小心！！！

要是情侶，更適合來登梯向上，因為這裡有此傳說

有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬

有心人不妨一遊，來證明此語此景

一旁有小瀑布傾瀉而下，好涼爽啊～

過了一兩分鐘就可以到瀑布的頂端了

猴洞坑瀑布 上游戲水區

熱拍美景景點～這裏同樣也自成一個平台

又是另一個戲水秘境，水質清澈見底

清透的溪水與眼前蘭陽平原遼闊的景色，真的是夢幻啊！

一旁高聳的巨石陪襯下，景色非常的壯麗

一旁樹蔭遮陽，坐在岩石上也可以泡腳，真是舒服啊！

很多人站在岩石上拍照，有青苔附著在石頭上非常濕滑，請注意安全！

看到山下的蘭陽平原

往上游區的溪流平坦，又是一處戲水區

光著腳Y子浸泡在清涼的溪水之中，真是透心涼啊

專屬座位區～

有小魚可抓，療癒小魚免費咬腳皮，小孩可以玩很久呢！

處處是美景

沿著階梯往下走，但有扶手，安全性較高一些

猴洞坑瀑布附近景點美食

 

▼宜蘭室內景點TOP12，6條雨天二日遊

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