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位於宜蘭礁溪的「猴洞坑瀑布」可說是宜蘭最好親近的瀑布，一旁還有淙淙水聲的小溪相伴了，走起來十分愜意，步道輕鬆好走，行10分鐘可以再沿著階梯到情人瀑布的頂端，傳說有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬。不僅可以泡在水中享受清涼消暑的快感，還能欣賞美麗的蘭陽平原!
猴洞坑瀑布 景點資訊
- 地址：262宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號
- 營業時間：24小時全天候開放
- 門票：免收門票
- 電話：03 988 1311
- 廁所：有
步道下方有男女洗手間
猴洞坑瀑布 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入猴洞坑瀑布即可到達
- 停車場：沿途路邊白線內停車，開車來很方便
猴洞坑瀑布 環境介紹
沿著石子路散步十分鐘就會先到達瀑布觀景處
入口處現在有小攤販
猴洞坑瀑布 猴洞勝景
上階梯後就改為石板路了，只要不是下雨路滑，這樣的步道十分好走
這裏佇立著「猴洞勝景」大石碑
旁邊自瀑布引水灌溉的圳道，以前圳道上有洗衣區及簡易遮棚以利當地居民洗滌
當雙果很小時，夏天就帶他們來這裡坐著踏水，安全又涼快的地方！
這次在山腳下發現了另一個沒來過的地方
從廁所旁的小路走下來就可以了，草地應該剛整過不久
猴洞坑瀑布 猴洞圳頭
竟然有一個從大正六年就設立在這裏的「猴洞圳頭」大石碑
水位最高大約到小榛果（身高120公分）大腿處
清涼透徹的溪水真的是療癒啊～
在冰涼的溪水中漫步，慢慢地腳底到全身都感到涼快，一瞬間暑意全消
獨享新樂園，這區溪水很適合玩水～好開心啊！
期間步道好走，但雨天過後仍要小心溼滑喔！
猴洞坑瀑布 瀑布戲水區
真的走一下下就到了，沒想到這裏還有這樣的玩法呢!! 瀑布下的水潭不算太深
一旁都有人坐在岩石上納涼呢
一旁還有人在玩跳水，要小心啊！
接下來就一路往上爬，一開始是已經傾斜的鐵梯
接著石階相當陡峭，設有扶手，孩童、長輩上山務必小心！！！
要是情侶，更適合來登梯向上，因為這裡有此傳說
有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬
有心人不妨一遊，來證明此語此景
一旁有小瀑布傾瀉而下，好涼爽啊～
過了一兩分鐘就可以到瀑布的頂端了
猴洞坑瀑布 上游戲水區
熱拍美景景點～這裏同樣也自成一個平台
又是另一個戲水秘境，水質清澈見底
清透的溪水與眼前蘭陽平原遼闊的景色，真的是夢幻啊！
一旁高聳的巨石陪襯下，景色非常的壯麗
一旁樹蔭遮陽，坐在岩石上也可以泡腳，真是舒服啊！
很多人站在岩石上拍照，有青苔附著在石頭上非常濕滑，請注意安全！
看到山下的蘭陽平原
往上游區的溪流平坦，又是一處戲水區
光著腳Y子浸泡在清涼的溪水之中，真是透心涼啊
專屬座位區～
有小魚可抓，療癒小魚免費咬腳皮，小孩可以玩很久呢！
處處是美景
沿著階梯往下走，但有扶手，安全性較高一些
猴洞坑瀑布附近景點美食
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- 附近美食：碗公無菜單、龍潭包子、宜蘭玉里臭豆腐、玉仁八寶冬粉、MU TABLE、萬記商行、華金斯太太
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