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位於宜蘭礁溪的「猴洞坑瀑布」可說是宜蘭最好親近的瀑布，一旁還有淙淙水聲的小溪相伴了，走起來十分愜意，步道輕鬆好走，行10分鐘可以再沿著階梯到情人瀑布的頂端，傳說有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬。不僅可以泡在水中享受清涼消暑的快感，還能欣賞美麗的蘭陽平原!



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猴洞坑瀑布 景點資訊

地址：262宜蘭縣礁溪鄉白石腳路196號

營業時間：24小時全天候開放

門票：免收門票

電話：03 988 1311

廁所：有

步道下方有男女洗手間

猴洞坑瀑布 交通停車

自行開車： Google導航輸入 猴洞坑瀑布

Google導航輸入 停車場：沿途路邊白線內停車，開車來很方便

猴洞坑瀑布 環境介紹

沿著石子路散步十分鐘就會先到達瀑布觀景處

入口處現在有小攤販

猴洞坑瀑布 猴洞勝景

上階梯後就改為石板路了，只要不是下雨路滑，這樣的步道十分好走

這裏佇立著「猴洞勝景」大石碑

旁邊自瀑布引水灌溉的圳道，以前圳道上有洗衣區及簡易遮棚以利當地居民洗滌

當雙果很小時，夏天就帶他們來這裡坐著踏水，安全又涼快的地方！

這次在山腳下發現了另一個沒來過的地方

從廁所旁的小路走下來就可以了，草地應該剛整過不久

猴洞坑瀑布 猴洞圳頭

竟然有一個從大正六年就設立在這裏的「猴洞圳頭」大石碑

水位最高大約到小榛果（身高120公分）大腿處

清涼透徹的溪水真的是療癒啊～

在冰涼的溪水中漫步，慢慢地腳底到全身都感到涼快，一瞬間暑意全消

獨享新樂園，這區溪水很適合玩水～好開心啊！

期間步道好走，但雨天過後仍要小心溼滑喔！

猴洞坑瀑布 瀑布戲水區

真的走一下下就到了，沒想到這裏還有這樣的玩法呢!! 瀑布下的水潭不算太深

一旁都有人坐在岩石上納涼呢

一旁還有人在玩跳水，要小心啊！

接下來就一路往上爬，一開始是已經傾斜的鐵梯

接著石階相當陡峭，設有扶手，孩童、長輩上山務必小心！！！

要是情侶，更適合來登梯向上，因為這裡有此傳說

有情者相偕登上猴洞瀑布，必成良緣眷屬

有心人不妨一遊，來證明此語此景

一旁有小瀑布傾瀉而下，好涼爽啊～

過了一兩分鐘就可以到瀑布的頂端了

猴洞坑瀑布 上游戲水區

熱拍美景景點～這裏同樣也自成一個平台

又是另一個戲水秘境，水質清澈見底

清透的溪水與眼前蘭陽平原遼闊的景色，真的是夢幻啊！

一旁高聳的巨石陪襯下，景色非常的壯麗

一旁樹蔭遮陽，坐在岩石上也可以泡腳，真是舒服啊！

很多人站在岩石上拍照，有青苔附著在石頭上非常濕滑，請注意安全！

看到山下的蘭陽平原

往上游區的溪流平坦，又是一處戲水區

光著腳Y子浸泡在清涼的溪水之中，真是透心涼啊

專屬座位區～

有小魚可抓，療癒小魚免費咬腳皮，小孩可以玩很久呢！

處處是美景

沿著階梯往下走，但有扶手，安全性較高一些

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