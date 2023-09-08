金岳瀑布》下車步行5分鐘親子玩水秘境，沁涼瀑布、溯溪跳水天堂｜南澳景點
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文章類別：旅遊-國內旅遊
縣市地區：宜蘭縣 > 南澳鄉
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金岳瀑布可是南澳非常著名的戲水秘境，也是宜蘭免門票熱門戲水景點，地處山林之中、宛如世外桃源，也是電影「不一樣的月光」的場景之一。特別是夏日前來，腳踏在沁涼無比的溪水中，真的暑氣全消透心涼，非常適合帶小朋友來玩，這裏同時也是南澳北溪的支流鹿皮溪的上游，因為地勢關係，這裏也有專業的教練帶隊，所以也是溯溪及跳水的天堂哦！附近粉鳥林、東岳湧泉，也是戲水的好地點
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金岳瀑布 如何去?
- 地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號
- 營業時間：24小時全天候開放
自行開車：Google導航輸入金岳瀑布即可到達
停車場：金岳瀑布有附設付費停車場100元/次，開車來很方便
廁所：停車場旁有附設廁所，很貼心
金岳瀑布 環境介紹
金岳瀑布位於南澳鄉，我們一行人先在南澳綜合體育場前集合，再google 導航直接搜尋＂金岳瀑布＂即可抵達，
金岳瀑布雖然不用收費，但附近有處私人收費停車場可停放車輛，停一次$100元
不過，以這間停車場的設備比較豐富，還提供沖洗間及廁所可使用，沖洗不另收費哦，很佛心呢！
這裏好像沒有特別的名字。不過，通往瀑布的道路只有一條，抵達瀑布之前就會看到這裏的，不難找
停好車後，沿途都是這種平坦的柏油路，走約五分鐘就到了，所以適合親子同遊啊
這裏一旁也設有垃圾桶，所以在裏面吃吃喝喝後，記得把垃圾帶出場啊
這裏開始禁止車輛進入，前方有段小階梯，往下走就到了
第一戲水區
到囉，眼前就是一片平坦的戲水天堂，流水潺潺光是用看的就覺得很清涼了
如果躲在樹蔭下再泡在水裏，更是透心涼啊
這一片的水域比較大，適合小小孩玩
適合國小以下小朋友戲水
還有小魚兒可以抓喔！
如果是小孩的話，那當然得準備水槍、魚網，就很好玩了
攀爬著大石往上走，就會有不同的玩水地點，不過，溪水有深有淺，小朋友還是要小心
第二戲水區
這裡的水位約到成人腰部，小孩建議帶泳圈戲水
畫面上有人的地方，就是第一個會看到的瀑布了
小瀑布區 溯溪跳水
這一層瀑布大約兩、三層樓高吧，吸引了滿多年輕人在這裏玩，下方的水潭比較深，也有溯溪業者在此跳水呢
真正的金岳瀑布要溯溪到最上游才可以看到
瀑布下多暗流要小心！
溪水清涼無比，踏入水中，暑氣全消
這次來發現好多人都是有備而來的，至少都帶著浮水背心，真的安全第一啊，在不熟的地方玩水就是要這樣。
當地的原住民小朋友，藝高人膽大啊，還可以空中翻滾
一旁剛好有溯溪業者帶隊過來跳水呢!! 由一旁的教練抓著他們，再讓他們順著岩壁滑下來
這些隊員都是裝備齊全，每個人都身著溯溪三寶：頭盔、溯溪鞋、救生衣，所以真的要玩的話，還是這樣比較安全
哈，教練好大膽，直接頭朝下!!! 真的好猛!! 一般人可不要亂學啊
這裏真的好好玩!! 如果想要深入秘境，那真的要裝備齊全才會抵達最大最漂亮的瀑布區
不過，這次我們來的地方，不但方便抵達，離開後開車十分鐘就到市區，也可以吃個南澳有名的烏醋麵、傳道冰~~也可以是很棒的南澳一日遊
金岳瀑布 景點資訊
- 地址：宜蘭縣南澳鄉台9丁線1297號
- 營業時間：24小時全天候開放
- 電話：無
- 門票：無
- 附近景點：建華冰店、漢本驛站、烏醋麵、澳花瀑布、樸豔辣椒美食、南興冰室
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