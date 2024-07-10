雙北消暑勝地快收下！大熱天想約人出門，不是只能去百貨公司吹冷氣，新北因為地勢關係，有不少瀑布散布在各處，每個幾乎都是輕鬆好走的瀑布步道，沿途不僅有樹蔭遮蔽，磅礡瀑布更是散發出清涼的水氣，讓你大夏天踏青散步也不怕曝曬、熱暈，窩客島這次幫你蒐羅了9個必訪的新北人氣瀑布，假日就來觀賞壯觀瀑布，享受被森林浴包圍的消暑小旅行。





想要欣賞磅礡瀑布、感受涼爽水氣，可以走訪瑞芳「三貂嶺瀑布」、三峽的「雲森瀑布」、「滿月圓」，還有走10分鐘就能抵達的「烏來內洞瀑布」，除了有著壯觀水勢的瀑布美景，也能順遊森林系瀑步步道，讓雙北人不出城就能享受消暑、涼爽的森林浴；另外新店「銀河洞瀑布」與古建築、峭壁形成仙境般的打卡點，位在平溪的「望古瀑布」則有幽美的水簾式瀑布，假日出遊消暑，也能拍出超美IG打卡照。





新北人氣瀑布：雲森瀑布

部落客 泰瑞吃飽飽 造訪 雲森瀑布 說：

年輕的朋友都從瀑布底衝，拍IG美照。長輩們都在旁邊野餐，遠遠拍照。但擺脫人潮的問題，這個瀑布很值得來上下落差大，近看真的很狀觀。配上旁邊楓葉，攝影控們，真的可以拍很久。加上瀑布水聲，療癒感十足。<全文介紹>



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#雲森瀑布

地址：新北市三峽區中坑產業道路237號







新北人氣瀑布：三貂嶺瀑布登山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 三貂嶺瀑布登山步道 說：

飛流直下的水流直擊底下的岩石而濺起水花，站在平台前，都能感受到絲絲涼意。初到時，還以為那四處噴散的水花是下雨了呢！<全文介紹>



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#三貂嶺瀑布登山步道

地址：新北市瑞芳區魚寮路107號







新北人氣瀑布：銀河洞瀑布

部落客 慧 造訪 銀河洞瀑布 說：

因地形關係，可以感受到這裡水氣很重，終年潮濕，這裡就是許多網美拍照勝地啦～突出的平台，壯觀的瀑布、斷崖峭壁搭配古老神聖的古蹟，成為了最夢幻的一幕<全文介紹>



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#銀河洞瀑布

地址：新北市新店區銀河越嶺步道

電話：02-2911-2281







新北人氣瀑布：十分瀑布

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 十分瀑布 說：

因與北美洲尼加拉瀑布景色相似，故有臺灣尼加拉瀑布之稱，由於瀑布下方的水潭極深，在壯闊的河流沖擊下激起陣陣水花，當陽光照射朦朧的水氣，可見一道彩虹斜掛於瀑布或水潭上，故有「彩虹淵」的美名。<全文介紹>



#十分瀑布

地址：新北市平溪區南山里乾坑路10號

電話：02-2495-8605







新北人氣瀑布：內洞國家森林公園觀瀑步道

部落客 小珊珊 造訪 內洞國家森林公園觀瀑步道 說：

來到「烏來」旅遊的朋友，千萬不能錯過附近的「內洞森林步道」，全程平坦走路不用20分鐘就可以看見超美的瀑布群，這麼簡單就可以達成的地方，不來真的很可惜<全文介紹>



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#內洞國家森林公園觀瀑步道

地址：新北市烏來區46號

電話：02-2661-7358







新北人氣瀑布：姜子寮瀑布

部落客 桃紅小姐的抖擻生活 造訪 姜子寮瀑布 說：

落差不大的姜子寮瀑布，看起來特別小巧。沿著設有欄杆繩索的石階路上，走到底就是姜子寮絕壁。安全的步道，不用擔心路滑跌倒。<全文介紹>



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#姜子寮瀑布

地址：新北市汐止區







新北人氣瀑布：望古瀑布

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 望古瀑布 說：

當水量充足時，簾幕式的二瀑會將下方的凹洞遮住，形成一個水濂洞的自然美景。掬一把溪水很是清涼，適合在夏天前往望古瀑布消暑一下，只是平靜的溪面底下暗藏暗流，為了遊客們的安全，千萬別在此戲水，能坐在溪邊泡泡腳就行了。<全文介紹>



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#望古瀑布

地址：新北市平溪區

電話：02-2495-1510







新北人氣瀑布：茄苳瀑布

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 茄苳瀑布 說：

很適合夏天戲水消暑，共有三層瀑布，其中第二層比較深可以玩水，溪水有好多小魚、小蝦。山中蝴蝶、蜻蜓飛舞，就算沒有下水，岸邊泡泡水也很涼爽！<全文介紹>



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#茄苳瀑布

地址：新北市汐止區茄福街237號







新北人氣瀑布：滿月圓國家森林遊樂區

部落客 小如吾家札記 造訪 滿月圓國家森林遊樂區 說：

看到這個瀑布景致，旁邊有兩層樓高的觀瀑亭，眼前這個超壯觀的『處女瀑布』到了。站在『處女瀑布』這水氣超重，瀑布洩下的水氣很清涼~那瀑布前方剛好有一棵大樹，形成特別的景致。<全文介紹>



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#滿月圓國家森林遊樂區

地址：新北市三峽區



