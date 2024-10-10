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【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗烤麵(西屯龍井美食、網美義大利餐廳、鄰近東海夜市/商圈)

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pfse64289

發表篇數：72篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 龍井區

造訪商家：

蘑菇 Pasta
phone04-2633-5599
place台中市龍井區台灣大道5段3巷62弄22號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗烤麵(西屯龍井美食、網美義大利餐廳、鄰近東海夜市/商圈)

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

安妮王在台中自由行的美食之旅，就來推薦在「樂丘廚房-東海店」對面的「蘑菇Pasta」，位於台中西屯龍井區，鄰近東海商圈、東海夜市與東海大學，是一家以義大利麵、燉飯和焗烤為主打的餐廳，可說是台中隱藏版美食!!!

「蘑菇Pasta」不僅菜色豐富，不定期推出新菜單，還提供網美打卡的超夯舒芙蕾；且裝潢是走森林風，結合創意料理與美麗用餐空間，成為東海學生和美食愛好者的最愛。

蘑菇Pasta│交通

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

Google地圖請點我 >東海別墅站到蘑菇Pasta

位在東海商圈、東海夜市附近的「蘑菇Pasta」，在台灣大道五段的小巷內，對面是東海人氣王「樂丘廚房-東海店」，兩家不錯的餐廳打對台，真刺激XD

 

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

不得不說，如果是看網路搜尋東海網美餐廳，最先朝聖的會是「樂丘廚房-東海店」；然而，安妮王經由民宿老闆娘的強烈推薦下，將「蘑菇Pasta」排進安妮王的台中美食之旅。

於是，安妮王在台中3天2夜的自由行中，便挑了一天黃道吉日，午餐吃「蘑菇Pasta」，下午吃「樂丘廚房-東海店」，肚子被滿滿的美食塞滿，真開心~

蘑菇Pasta│環境介紹

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

「蘑菇Pasta」店外以大量的綠植點綴，綠意盎然，讓人一走進就有度假的輕鬆感。

 

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

安妮王走進去後，映入眼簾的是以紅磚牆、暗色牆面以及昏黃燈光構築而成的用餐環境，充滿舒適和放鬆的氛圍。

 

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

陽光透過落地窗灑進來，搭配沙發、乾燥花和紅磚牆的布置，營造出典雅又神秘的氣息。

蘑菇Pasta│菜單

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗 【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

蘑菇Pasta的菜單豐富多樣，如燉飯、義大利麵、焗烤與披薩等，除此之外，餐廳還提供早午餐、開胃小點、各式飲品與舒芙蕾，這些都廣受顧客喜愛，是享用美食的好選擇。

另外，蘑菇Pasta的菜單會不定時更換菜色，研發新口味，適合喜愛嘗鮮的饕客ㄛ~

蘑菇Pasta│奶油海鮮焗烤麵

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

起司香濃、海鮮鮮美，搭配奶油的細滑口感，無懈可擊!!!

價格：269元

 

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

奶油海鮮焗烤麵端上桌時，在那滾燙的小紅方盤裡，那表層金黃的焗烤起司散發出濃郁的香氣，尤其是那層厚厚的起司，經過烤焙後變得焦香酥脆，每一口都能拉出長長的牽絲，十分誘人。

筆管麵均勻地覆蓋在起司下方，吸滿了奶油醬汁，口感滑順、軟嫩，與各種豐富的配料完美結合。鮮甜的蝦子、柔嫩的菇類、清脆的花椰菜以及酸甜的番茄，為這道焗烤麵增添了多層次的風味。

蘑菇Pasta│脆薯+泡沫紅茶

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

豐富滿足的加值套餐，完美的Ending~

價格：套餐+109元

 

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

金黃酥脆的薯條，內裡柔軟、綿密，略帶鹽味，滋味鮮美，每一口都帶來令人愉悅的脆感。

泡沫紅茶則呈現誘人的琥珀色，表面覆蓋一層細緻的奶泡，茶香濃郁，泡沫輕盈細膩，入口柔滑，甜度適中，伴隨著微微的茶香。

蘑菇Pasta│評價

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

「蘑菇Pasta」的奶油海鮮焗烤麵超好吃!!!

起司烤得金黃酥脆，牽絲效果驚人，搭配吸滿奶油醬汁的筆管麵與鮮嫩的蝦子、菇類、花椰菜，層次豐富，口感絕佳。

加點的脆薯金黃酥脆，泡沫紅茶的茶香濃郁，讓安妮王度過了一個美味愉快的用餐時光。

只可惜安妮王只有一個胃，沒有空間再塞進舒芙蕾鬆餅了，不然一定必點QQ

蘑菇Pasta│聯絡資訊

【台中東海人氣料理推薦】蘑菇Pasta｜料多味美的奶油海鮮焗

店名：Mushroom Pasta

地址：434台中市龍井區台灣大道五段3巷62弄22號

營業時間：11:00–14:30、17:00–21:00

臉書：https://www.facebook.com/MoGupasta/

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