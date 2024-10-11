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【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住宿以賽車主題來設計，住宿提供免費停車，入住後的心得分享｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

Ruby說美食享受旅行 人氣：29
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：519篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel
place台中市后里區月眉南路197號
作者本次評價：
1.40
環境設備
2.00
服務
0.50
交通便利
0.50
CP值
0.50
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組合圖.jpg

這次與朋友的旅行，Ruby選擇入住麗寶賽車主題旅店 T11 T12 Hotel，

雖酒店的賽車主題很吸引人，但實際入住卻讓我們有些小失望。

離麗寶樂園還有一大段距離，住宿有提供免費停車場。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

Ruby這次入住的是超能客房｜賽車主題房，兩間房一晚總價為4950元，

這個價格包含了兩客早餐。由於我們帶了一位小朋友入住，

身高在115CM（含）至150CM（含）的區間，

需要額外加收NT$600+10%，這筆費用已經包含早餐及其他備品。

可惜的是，即使支付了這些費用，還是需要自己向櫃台索取備品，

感覺服務細節上及櫃檯人員的專業度還有待加強。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

因Ruby當天約在11點左右辦理入住，chick in時櫃台並未向我們介紹飯店設施等，

甚至連我們住在隔壁棟的消息也沒告知，導致我們在電梯前卡了一陣子，

最後向櫃台詢問才知道房間不在主樓，

而是在隔壁棟。這讓我們對酒店的服務有些失望。

至於房間配置，這次我們預訂的是兩間客房，其中一間是要求兩張單人床，

另一間則是要求一張雙人床，但最終也是給了

我們兩間房間都是單人床。這樣的小疏忽讓人有些遺憾。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

房間內部雖然簡單，客房內有保險箱、開放式衣櫃、掛衣物的地方

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

以及液晶電視。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

衛浴設施方面，乾濕分離的設計讓空間更為寬敞，

馬桶是免治馬桶，這一點是我此次住宿中唯一感覺較為滿意的地方。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

應該有的盥洗牙刷、刮鬍刀、浴帽、

梳子等都有提供，也有提供吹風機。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

飲品方面，除了基本的茶包和三合一咖啡外，

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

房內的冰箱內也有小罐飲料。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

麗寶賽車主題旅店-T11 T12 的設施比較簡單，

主要大廳後面的跑步機、撞球檯和腳踏車，適合做一些簡單的運動。

但如果你期待更豐富的娛樂設施，這裡的選擇會顯得較為有限。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

販賣機，提供飲料和泡麵，但價格相對較高，屬於典型的“方便買”的模式。

對於想省錢的旅客來說，可能需要提前在外面準備食物。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

這是從飯店看出去的風景還算不錯，

可以看到麗寶樂園的一些遊樂設施。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

當天的早餐開放時間是7點半到10點半，時間相當充裕，可悠閒地享用。

但說到早餐的口味，實際上CP值並不算太高，

雖然品項還算豐富，但味道普通。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

早餐有提供生菜沙拉

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

有現烤麵包、果醬（奶油和草莓口味可選）。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

冰牛奶配上麥片穀物。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

馬鈴薯沙拉、通心粉沙拉等冷盤。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

也有一些熱食，如炒高麗菜、

水煮蛋、義大利麵、炒雞肉等等的。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

也有提供冷飲、熱茶和咖啡飲品。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

水果、小蛋糕，也有提供白粥和三樣小菜可搭配。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

整體來看，早餐的味道只是普通，

讓我最有記憶點的其實是水煮蛋和炒高麗菜，

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

其他部分則見仁見智，畢竟每個人喜愛的口味都不一樣。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

雖早餐的旁邊可看到賽道，但當天早上比賽還未開始，

沒能見到賽車的刺激場面，略感可惜。

【台中住宿】麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel，住

總體來說住宿體驗並不如預期。雖酒店的賽車主題和設施有其特色，

但在服務、房間配置以及餐飲方面，卻讓我們感到有些失望。

唯一讓人滿意的是房間的乾濕分離浴室和免治馬桶。

對於尋求更多娛樂設施和高品質服務的旅客，這裡或許不太符合需求。

不過能與朋友一起度過快樂的時光才是最珍貴的，

希望未來能有機會再來，或許能遇到更多改進的地方。

 

【店家資訊】

🍽 FB官方粉絲團請點此 
🏠台中市后里區月眉南路197號
☎️04 2369 6888

 

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐
回訪率 
交通 ⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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