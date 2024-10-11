這次與朋友的旅行，Ruby選擇入住麗寶賽車主題旅店 T11 T12 Hotel，

雖酒店的賽車主題很吸引人，但實際入住卻讓我們有些小失望。

離麗寶樂園還有一大段距離，住宿有提供免費停車場。

Ruby這次入住的是超能客房｜賽車主題房，兩間房一晚總價為4950元，

這個價格包含了兩客早餐。由於我們帶了一位小朋友入住，

身高在115CM（含）至150CM（含）的區間，

需要額外加收NT$600+10%，這筆費用已經包含早餐及其他備品。

可惜的是，即使支付了這些費用，還是需要自己向櫃台索取備品，

感覺服務細節上及櫃檯人員的專業度還有待加強。

因Ruby當天約在11點左右辦理入住，chick in時櫃台並未向我們介紹飯店設施等，

甚至連我們住在隔壁棟的消息也沒告知，導致我們在電梯前卡了一陣子，

最後向櫃台詢問才知道房間不在主樓，

而是在隔壁棟。這讓我們對酒店的服務有些失望。

至於房間配置，這次我們預訂的是兩間客房，其中一間是要求兩張單人床，

另一間則是要求一張雙人床，但最終也是給了

我們兩間房間都是單人床。這樣的小疏忽讓人有些遺憾。

房間內部雖然簡單，客房內有保險箱、開放式衣櫃、掛衣物的地方

以及液晶電視。

衛浴設施方面，乾濕分離的設計讓空間更為寬敞，

馬桶是免治馬桶，這一點是我此次住宿中唯一感覺較為滿意的地方。

應該有的盥洗牙刷、刮鬍刀、浴帽、

梳子等都有提供，也有提供吹風機。

飲品方面，除了基本的茶包和三合一咖啡外，

房內的冰箱內也有小罐飲料。

麗寶賽車主題旅店-T11 T12 的設施比較簡單，

主要大廳後面的跑步機、撞球檯和腳踏車，適合做一些簡單的運動。

但如果你期待更豐富的娛樂設施，這裡的選擇會顯得較為有限。

販賣機，提供飲料和泡麵，但價格相對較高，屬於典型的“方便買”的模式。

對於想省錢的旅客來說，可能需要提前在外面準備食物。

這是從飯店看出去的風景還算不錯，

可以看到麗寶樂園的一些遊樂設施。

當天的早餐開放時間是7點半到10點半，時間相當充裕，可悠閒地享用。

但說到早餐的口味，實際上CP值並不算太高，

雖然品項還算豐富，但味道普通。

早餐有提供生菜沙拉

有現烤麵包、果醬（奶油和草莓口味可選）。

冰牛奶配上麥片穀物。

馬鈴薯沙拉、通心粉沙拉等冷盤。

也有一些熱食，如炒高麗菜、

水煮蛋、義大利麵、炒雞肉等等的。

也有提供冷飲、熱茶和咖啡飲品。

水果、小蛋糕，也有提供白粥和三樣小菜可搭配。

整體來看，早餐的味道只是普通，

讓我最有記憶點的其實是水煮蛋和炒高麗菜，

其他部分則見仁見智，畢竟每個人喜愛的口味都不一樣。

雖早餐的旁邊可看到賽道，但當天早上比賽還未開始，

沒能見到賽車的刺激場面，略感可惜。

總體來說住宿體驗並不如預期。雖酒店的賽車主題和設施有其特色，

但在服務、房間配置以及餐飲方面，卻讓我們感到有些失望。

唯一讓人滿意的是房間的乾濕分離浴室和免治馬桶。

對於尋求更多娛樂設施和高品質服務的旅客，這裡或許不太符合需求。

不過能與朋友一起度過快樂的時光才是最珍貴的，

希望未來能有機會再來，或許能遇到更多改進的地方。

【店家資訊】



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🏠台中市后里區月眉南路197號

☎️04 2369 6888

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐

美味 ⭐

服務 ⭐

回訪率

交通 ⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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