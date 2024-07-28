炎炎夏日，涼爽又能避暑的玩水景點成為許多人的旅遊首選，KKday自即日起主打夏日清涼玩法，推出六福村水樂園套票、九族文化村門票優惠六五折起，同步還有桃園都會型水生公園Xpark、屏東海生館等避暑勝地可供國旅選擇。





特別還有想為孩子創造獨特回憶的家庭，推薦桃園青埔COZZI Blu和逸飯店所推出「Blu Night 宿海奇遇」，可入住都會型水生公園Xpark與海洋生物共眠，限時52折優惠。針對離島、宜蘭等地的水上體驗活動，KKday推出九五折起優惠，可以讓大家在夏日中清涼避暑。



天氣炎熱，玩水是消暑的最佳選擇。除了室內避暑景點外，KKday推出各種特色水上體驗，於8/31前享九五折優惠。想在北部就近玩的家庭，可以選擇宜蘭的那山那谷「南澳天然漂漂河」及「南澳秘境溯溪」，一覽南澳獨特的山水景色，享受沁涼溪水。此外，「宜蘭冬山河奇幻漂流之旅」也是一大亮點，可以划著SUP或獨木舟，駛向冬山河與蘭陽溪交會口、欣賞日落美景，兩人同行八折優惠。





想要來個離島小旅行的遊客，KKday推薦小琉球三天兩夜行程。這項行程包含來回船票、機車租借、住宿，還可選擇浮潛、潛水或玻璃船體驗。暑假期間，每人售價3350元起。此外，還有小琉球船票揪團5人出發，每人最低價350元，珊瑚海SUP體驗暑期8折優惠。浮潛體驗部分，四人同行享8折優惠，每人330元。



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此外，暑假帶孩子放電，親近大自然也是一個不錯的選擇。KKday獨家販售「六福村犀望巴士」，凡購買再加贈六福村一日門票、漢堡套餐及獨家犀牛手腕墊，售價2399元。喜愛萌系動物的家庭，可以選擇「宜蘭蘭陽動植物王國」，與澳洲可愛灰袋鼠與紅袋鼠互動，門票65折優惠。



「宜蘭水岸森林物語動物園區」也值得一遊，可以體驗人氣動物餵食，包含狐蒙、熊貓羊、羊駝、孔雀，門票享9折優惠，售價180元起。此外，「墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區」也相當有趣，可以近距離與水豚君、梅花鹿互動餵食，門票售價200元起，就能暢玩一整天。











限時65折 新竹 六福村主題遊樂園 門票・親子套票・接駁套票

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獨家 暑期88節優惠 宜蘭那山那谷 南澳天然漂漂河・漂流式探險 秘境溯溪體驗

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小琉球三天兩夜 船票＆機車＆住宿＆浮潛＆保險 雙人、四人房套裝行程

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