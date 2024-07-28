可樂旅遊公布了2024年上半年度台灣旅客最愛的團體旅遊目的地排行榜，從一至六月的銷售數據中顯示，台灣旅客最愛的五大旅遊目的地依次為日本、韓國、越南、歐洲及泰國。這些地區以其豐富的旅遊資源和多樣的行程選擇，吸引了大量台灣旅客。預計2024下半年也會是這五個地區為旅遊首選，可樂也從賞楓到滑雪，再到探索歷史文化和美麗自然景觀，推出了一系列優惠行程。
日本是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，根據「日本政府觀光局JNTO」的統計資料，2024年上半年台灣入境日本人次超過297萬，位居訪日外籍旅客人次第三名。交通部觀光署的資料也指出，日本是國人最愛的出境地。可樂旅遊的數據顯示，日本的熱門旅遊地區包括關西、九州、北陸和關東。四季分明的日本，下半年度旅遊重點不外乎賞楓、賞雪和滑雪。可樂旅遊針對這些熱門地區推出「楓日本」系列行程，4至6日最低24,500元起，日本滑雪系列團體行程也有早鳥優惠，每位旅客最高可現折5,000元。
此外，韓國因航班多、價格親民，大受小資旅客喜愛，其中首爾、釜山、大邱等城市，以及濟州島都是熱門的旅遊目的地。可樂旅遊針對下半年度的韓國季節性旅遊亮點，推出了首爾及釜山賞楓行程，5至6日最低17,500元起。滑雪特賣會5日行程則最低17,900元起。此外，春節賀歲商品也已早鳥推出，清洲／首爾或濟州5日行程，早鳥價34,900元起。
而越南近期成為團體旅客討論度極高的旅遊目的地，中越的峴港和會安，南越的富國島，北越的下龍灣都是熱門選擇。可樂旅遊首度推出「越南好時光9日」行程，包含下龍灣、風雅洞、順化皇城、會安古鎮四大世界遺產，體驗迦南島竹桶船、巴拿山纜車與佛手橋，並入住5晚五星酒店，超值價45,800元起。富國島因其免簽政策和豐富的旅遊資源，也成為網友最愛的海島國家之一，直飛5日行程最低30,800元起。
歐洲以其多元豐富的旅遊資源，成為疫情後國人最愛的長程旅遊目的地。中西歐、東歐和南歐的各大國家和地區，都有不同的旅遊魅力。可樂旅遊針對下半年度推出一系列「聖誕市集」產品，讓旅客提早卡位最有氣氛的歐洲聖誕節。2025年春節假期長達9天，長程線旅遊目的地成為熱門首選，可樂旅遊的歐洲春節產品也已上架，早鳥預購最高每人可省3,000元。
泰國一直是國人相當喜愛的東南亞旅遊目的地，受惠於免簽政策，銷售成績持續暢旺。曼谷、芭達雅、清邁的「大象友善營」和「廚藝教室」等主題商品也備受青睞。可樂旅遊包裝有一系列資源稀有的特殊主題行程，如「彩虹南非12日」和「印度不思議7日」，讓旅人輕鬆探索世界奧妙，享受獨特的旅遊體驗。
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