喜歡海島就一定要去一次普吉島、喜歡泰國就更不能錯過泰國普吉島，隨著虎航直飛普吉島，許多人開始把普吉島規畫到出國清單之中，窩客島特別整理出去泰國普吉島一定不能錯過的5個必拍景點，其中包含了普吉島的夢幻嘉年華、還有華人去逛的Chillva Market青蛙夜市，以及普吉老城區，現在就筆記普吉島攻略。









普吉島必玩皮皮島跳島、李奧納多瑪雅灣散步

如果要到泰國普吉島旅行，就一定要體驗最夢幻跳島遊，其中泰國的皮皮島（PP島）是世界知名的旅遊勝地，位於普吉島與喀比之間的碧藍海面上。這片天堂般的島嶼群，由大皮皮島和小皮皮島等多個島嶼組成，吸引著來自全球的遊客前來探索其無與倫比的自然美景和豐富的海洋活動。





而皮皮島（PP島）之中，又以小皮皮島以其未受污染的自然美景而聞名。並且這裡是電影「海灘」的拍攝地，李奧納多在影片中與遊伴一起戲水的馬雅灣（Maya Bay），更成為全球遊客夢寐以求的度假勝地。瑪雅灣以其如畫般的景色、清澈見底的海水和白色沙灘吸引著無數遊客前來探訪。





泰國旅行一定要幫大象洗洗澡

進入普吉島大象體驗營，現場的工作人員會教導旅客如何與大象們互動。其中在餵食方面，會教導旅客如何一邊與大象互動、一邊餵食，不論是近距離餵食放到大象的嘴巴裡，還是遠遠的引誘大象用鼻子拿食物，都是可以讓人開心的與大象互動，並且還可以在工作人員的引導下抱一下大象、真的讓人很療癒。



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普吉島的普吉老城區超級好逛又好拍

漫步在普吉老城區之中，即便不知道是葡萄牙式建築、還是五彩繽粉的馬拉西牙式建築，仍是可以從這裡充滿歷史痕跡的房子中發現百年古蹟及文化歷史的美。普吉老城區不只保留的了早期的建築風格，在街道上的商家還是可以發現到許多普吉島早期原民的服飾以及在地特色小物，並且還有許多當地的特色料理。



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大家都說這裡是泰國版迪士尼樂園夢幻嘉年華

被眾多旅客譽為泰國版迪士尼的「夢幻嘉年華」，也是許多去普吉島旅遊的人、一定不會錯過的必拍景點，全球50大最佳景點的夢幻嘉年華，其遊行花車是園區內最引人注目的景點之一。這些花車不僅體現了泰國文化的精髓，還以其華麗的設計和巨大的規模創下了多項世界紀錄。其中，包含了有最大的單底盤遊行花車、高達數十米的戶外吊燈和巨大的LED結構，視覺和聽覺的雙重震撼，堪稱是玩普吉島必拍的旅遊勝地之一。



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普吉島便宜又好逛的青蛙夜市

說到青蛙夜市很多人都會好奇為什麼是叫「青蛙」夜市，有青蛙料理、還是老闆喜歡青蛙，據當地普吉人表示，Chillva Market青蛙夜市「Chillva」被很多華語遊客音譯為「青蛙」，再加上許多團客的集合地點就在夜市的門口，叫著Chillva、Chillva，久了就變成了青蛙夜市了。



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第一次玩普吉島不能錯過5個普吉島必拍觀光景點

1、皮皮島 瑪雅灣

2、普吉島大象體驗營

3、普吉島普吉老城區

4、普吉島夢幻嘉年華

5、普吉島青蛙夜市



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