被眾多旅客譽為泰國版迪士尼的「夢幻嘉年華」，也是許多去普吉島旅遊的人、一定不會錯過的必拍景點，全球50大最佳景點的夢幻嘉年華，其遊行花車是園區內最引人注目的景點之一。這些花車不僅體現了泰國文化的精髓，還以其華麗的設計和巨大的規模創下了多項世界紀錄。其中，包含了有最大的單底盤遊行花車、高達數十米的戶外吊燈和巨大的LED結構，視覺和聽覺的雙重震撼，堪稱是玩普吉島必拍的旅遊勝地之一。







普吉島夢幻嘉年華不僅僅是一個主題公園，更可以說是一個展示泰國文化精髓的舞台。夢幻嘉年華園內的每一場表演、每一個景點都充滿了泰國傳統文化的元素。遊客可以欣賞到泰國傳統舞蹈、音樂和戲劇表演，還可以參與各種有趣的活動，體驗泰國獨特的節慶文化。







同時，夢幻嘉年華作為普吉島的夜間旅遊勝地，夢幻嘉年華在夜晚更顯得璀璨奪目。園區內的燈光秀、煙火表演和各種主題派對，讓每一位遊客都能沉浸在歡樂的海洋中。並且，夢幻嘉年華的設施不僅僅限於文化表演和遊行花車，還包括多種適合不同年齡層的遊樂設施。從驚險刺激的遊樂設施到適合兒童的娛樂區，園區內應有盡有。





最後，只有去過才會告訢你的就是夢幻嘉年華園區內有一間用「糖果屋造型」打造出來的廁所，男女廁都是充滿甜甜的糖果味，並且那可愛又童趣的設計，會讓人一時間分不清楚這裡是廁所還是打卡景點，並且這裡的親子廁所更是無比的大，讓爸爸媽媽可以很輕鬆的帶小朋友上廁所。



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普吉島夢幻嘉年華九項世界紀錄

世界最高的劇場舞台拱門

世界最長的遊行花車

世界最大的戶外吊燈

世界最大的LED燈結構體

世界最大的紙漿雕塑

世界最大的爆米花機

世界最大的LED燈雕塑

世界最多LED燈數的燈光音響秀

世界最多LED燈數的麵包車





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