到泰國逛夜市也成為了去玩泰國不能錯過的行程之一，而在泰國普吉島最有人氣的平價好逛夜市首推Chillva Market青蛙夜市，這一個夜市早期是泰國在地自己人吃飯買東西的小地方，也因為這樣的特性，青蛙夜市到現在還是主打一個平價、好逛、好吃，會讓人不小心就會很喜歡的在地特色觀光景點。







說到青蛙夜市很多人都會好奇為什麼是叫「青蛙」夜市，有青蛙料理、還是老闆喜歡青蛙，據當地普吉人表示，Chillva Market青蛙夜市「Chillva」被很多華語遊客音譯為「青蛙」，再加上許多團客的集合地點就在夜市的門口，叫著Chillva、Chillva，久了就變成了青蛙夜市了。





而在青蛙夜市裡面的泰國料理，並不會因為要迎合觀光客而調整口味，又或者為了要賺觀光客的錢特別拉高價格，還是維持的平價及泰國在地味道，所以在青蛙夜市是可以品嚐到許多正宗的泰式美食，其中推薦一定不能錯過的就是泰國宮廷甜點「露楚」，這是一道非常有歷史的甜點、口感上十分像台灣的綠豆糕，但又多一點椰奶的口感，不只是好拍、更有滿滿的泰國味。





此外，介紹到甜點就不能錯過泰國人天天吃的「芒果糯米飯」，這就是一道如果來泰國沒有品嚐到、就好像沒有來到泰國的感覺，而在青蛙夜市的芒果糯米飯有小份量可以選擇，讓遊客可以品嚐泰國美食的同時、也不會佔到肚子的空間。還有加了斑斕的泰國雞蛋糕，小巧一份、撲鼻的香氣會讓人忍不住一口接著一口。最後，一定不錯少了泰國奶茶，讓甜點控一次滿足的必吃甜點行程。







泰國普吉島青蛙夜市推薦必吃甜點

泰國宮廷甜點露楚、泰國雞蛋糕、泰國芒果糯米飯、泰國奶茶







泰國普吉島青蛙夜市推薦必吃鹹食

泰國火山排骨、泰國活跳蝦、泰國烤五花肉、泰國烤肉串







泰國普吉島青蛙夜市推薦旅行社行程

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