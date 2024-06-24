大象對泰國來說是吉祥、更是他們國家的象徵，因此在泰國普吉島就有一個遊客一定不能錯過的行程「大象體驗營」，這裡沒有騎乘體驗、更沒有任何人工訓練表演節目，就是單純讓遊客近距離的認識大象、與大象們互動，不論是自費旅遊、還是跟團走行程 ，普吉島大象體驗營都能讓人近距離與大象互動。
進入普吉島大象體驗營，現場的工作人員會教導旅客如何與大象們互動。其中在餵食方面，會教導旅客如何一邊與大象互動、一邊餵食，不論是近距離餵食放到大象的嘴巴裡，還是遠遠的引誘大象用鼻子拿食物，都是可以讓人開心的與大象互動，並且還可以在工作人員的引導下抱一下大象、真的讓人很療癒。
除了餵食之外，一定不能錯過幫大象洗澡的環節，在工作人員的引導下，可以幫大象沖水、洗淨大象們身上的泥巴。同時，大象們心情一好也是會用鼻子吸水往旅客們身上噴，讓旅客可以與大象們的互動更貼近。並且在洗澡結束後，工作人員還是讓小象與旅客互動「親親」，是一個會讓人一直喜歡的行程。
普吉島大象體驗營工作人員表示，現場的收入會提出百分之七十給泰國大象公會，園區只會留下百分之三十。因為在泰國還是有很大象是需要幫助，所以這些錢主要還是用來幫忙大象看病、或者是一般救助使用。所以來到普吉島大象體驗營一邊與大象互動、一邊還能做公益。
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普吉島大象體驗營自由行
每人：2200泰銖 / 約兩小時
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