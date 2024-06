普吉島除了玩水,還有一個不能錯過的必逛歷史文化景點「普吉老城區」。老城區早期因為普島吉盛產錫礦,所以吸引了來自中國、印度、葡萄牙等國家來此貿易,因此這裡也是普吉島的行政中心。並且當地更保留了大量的中葡混合式、及馬來西亞式建築,讓旅客透過建築來認識近500年的文化歷史。







漫步在普吉老城區之中,即便不知道是葡萄牙式建築、還是五彩繽粉的馬拉西牙式建築,仍是可以從這裡充滿歷史痕跡的房子中發現百年古蹟及文化歷史的美。普吉老城區不只保留的了早期的建築風格,在街道上的商家還是可以發現到許多普吉島早期原民的服飾以及在地特色小物,並且還有許多當地的特色料理。







而在普吉老城區的眾多特色建築物之中,一定不能錯過的就是具有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」,這一棟純白色的建築因為有李奧納多的電影「海灘」加持下,成為了近期最熱門的拍照打卡景點,許多世界各國的遊客一定會到此拍照留念。







泰國普吉島老城區必拍景點

除了必拍建築之外,還有超人氣打卡美食「Torry's Phuket Wonders冰淇淋店」,這一間冰淇淋因為曾被泰國公主、BLACK PINK成員Lisa造訪過,而成為當地最有人氣打卡美食。並且,店家貼心的提供試吃服務,進入店內在挑選冰淇淋的同時、店員會先詢問想試吃品項,每一個口味都可以試吃一小口、再選擇自己喜歡的口味。

Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店、古老鐘樓、The Memory at On On Hotel



泰國普吉島老城區推薦旅行社行程

