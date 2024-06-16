為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 普吉老城區！踏上500年歷史普吉老城區欣賞葡萄牙古老建築、品嚐泰國公主與Lisa都愛的Torry’s Phuket Wonders冰淇淋。

普吉老城區！踏上500年歷史普吉老城區欣賞葡萄牙古老建築、品嚐泰國公主與Lisa都愛的Torry’s Phuket Wonders冰淇淋。

2024-06-16 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：314
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

普吉島除了玩水，還有一個不能錯過的必逛歷史文化景點「普吉老城區」。老城區早期因為普島吉盛產錫礦，所以吸引了來自中國、印度、葡萄牙等國家來此貿易，因此這裡也是普吉島的行政中心。並且當地更保留了大量的中葡混合式、及馬來西亞式建築，讓旅客透過建築來認識近500年的文化歷史。
普吉島老城區必拍景點
普吉島老城區必拍景點

漫步在普吉老城區之中，即便不知道是葡萄牙式建築、還是五彩繽粉的馬拉西牙式建築，仍是可以從這裡充滿歷史痕跡的房子中發現百年古蹟及文化歷史的美。普吉老城區不只保留的了早期的建築風格，在街道上的商家還是可以發現到許多普吉島早期原民的服飾以及在地特色小物，並且還有許多當地的特色料理。
普吉島老城區必拍景點
普吉島老城區必拍景點

而在普吉老城區的眾多特色建築物之中，一定不能錯過的就是具有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」，這一棟純白色的建築因為有李奧納多的電影「海灘」加持下，成為了近期最熱門的拍照打卡景點，許多世界各國的遊客一定會到此拍照留念。
​​The Memory at On On Hotel
The Memory at On On Hotel



除了必拍建築之外，還有超人氣打卡美食「Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店」，這一間冰淇淋因為曾被泰國公主、BLACK PINK成員Lisa造訪過，而成為當地最有人氣打卡美食。並且，店家貼心的提供試吃服務，進入店內在挑選冰淇淋的同時、店員會先詢問想試吃品項，每一個口味都可以試吃一小口、再選擇自己喜歡的口味。

推薦閱讀：花蓮限定優惠！花蓮縣政府、交通部、文化部聯手推出花蓮限定優惠，平日住房省1000、飯店再加碼送優惠。
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店


泰國普吉島老城區必拍景點

Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店、古老鐘樓、The Memory at On On Hotel


泰國普吉島老城區推薦旅行社行程

https://event.startravel.com.tw/phuket/

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#泰國普吉島
morechevron_right
文章關鍵字
泰國普吉島 普吉老城區 Torry’s Phuket Wonders
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up