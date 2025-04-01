清明連假速食買一送一優惠！清明節、兒童節4天連假，除了掃墓祭祖之外，許多人也趁機跟親朋好友聚一聚。這次窩客島就幫速食控準備了聚餐必吃「清明連假速食優惠」，無論是披薩買一送一、炸雞買一送一、漢堡買一送一通通都有，速食控就搶買一送一先吃起來。



▲8間速食清明連假優惠，披薩買一送一、炸雞買一送一、漢堡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



肯德基 清明連假優惠

肯德基這次清明連假，特別推出清明限定「拜拜聖筊桶」，4/1-4/14限時14天供應，388元就能吃到「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x2」，拜拜準備供品一桶搞定。另有PK雙饗卡APP獨家優惠，「雙色轉轉QQ球」買1送1，還有4/2星期三限定優惠、史上首次推出「咔啦雞腿堡」買1送1，每顆平均48元，速食控一定要跟上德基買一送一。



全文介紹：肯德基比利時鬆餅咔啦雞腿堡！肯德基鬆餅炸雞堡4/8回歸，清明連假肯德基買一送一。



▲肯德基買一送一，咔啦雞腿堡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

必勝客 清明連假優惠盲盒芝心蛇圈圈

必勝客這次不只復刻只有披薩邊的「芝心蛇圈圈」，更在4月1日至4月7日限時推出「盲盒芝心蛇圈圈」，總共有五款口味隨機出貨，在經典郁的芝心餅皮中，隨機包進酸、甜、辣、鹹及隱藏版等不同口味，每盒199元，不只造型超搞怪吸睛、就連口味也都是驚喜。



活動期間：2025年4月1日 - 4月7日

優惠內容：推出「盲盒芝心蛇圈圈」五款隨機口味，單點199元。



▲必勝客清明連假優惠盲盒芝心蛇圈圈，隨機口味必吃 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



達美樂 清明連假優惠買一送一

達美樂在4/1愚人節限量推出「晶圓火山披薩」呼應台積電高雄廠話題。「晶圓火山披薩」以起司火山披薩為基底，搭配莫札瑞拉起司與草莓珍珠，創造獨特口感。此外，在4/1-4/6期間只要購買指定口味火山披薩（招牌與極致系列），就免費送一個「晶圓火山披薩」，此優惠限外帶適用，讓人趁著清明連假吃起來。



活動期間：2025/04/01-04/06

活動內容：購買指定口味火山披薩（招牌與極致系列），送「晶圓火山披薩」乙個。



▲達美樂清明連假優惠，火山披薩買一送一，免費吃晶圓火山披薩 / 達美樂提供、WalkerLand窩客島整理



麥當勞 清明連假優惠買一送一

清明連假不管宅在家還是出門玩，都要吃麥當勞買一送一！這次麥當勞歡樂送自即日起推出買一送一回饋優惠，在4/22前可享有「蜂蜜奶茶、6塊麥克鷄塊、蘋果派」3大品項買一送一優惠。此外還有草莓季新品「草莓脆可可冰炫風」在4/6前可享第二杯半價優惠，清明連假趁機約吃很可以。



活動內容：

4/6前，「草莓脆可可冰炫風」第二杯半價。

4/22前，麥當勞歡樂送可享「蜂蜜奶茶、6塊麥克鷄塊、蘋果派」買一送一。



▲麥當勞清明連假優惠蜂蜜奶茶、6塊麥克鷄塊、蘋果派買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



頂呱呱 清明連假優惠 莓開玩笑聯名活動

現在經營速食業，不來一些聯名活動，真的很容易被消費者忘記！台灣在地速食「頂呱呱」2025春季限定聯名，不只是好吃、更要讓粉絲好看。特別攜手台灣潮流眼鏡「KlassiC.」，推出話題十足的「莓開玩笑」藍莓主題聯名活動，從餐點到周邊商品，打造出專屬頂呱呱的創意與台式幽默，「頂呱呱KlassiC聯名」以藍莓為主題，注入色彩與趣味，不只是看的美味、更讓年輕族群穿出獨特潮流台風。



全文介紹：頂呱呱 X KlassiC.「莓開玩笑」！藍莓優格雪泥 呱呱包 限定周邊一次看。



▲頂呱呱 X KlassiC.「莓開玩笑」！藍莓優格雪泥 呱呱包 限定周邊一次看 / 頂呱呱提供、WalkerLand窩客島整理

拿坡里 清明連假優惠買一送四

拿坡里披薩.炸雞針對清明連假，在4月1日至4月15日推出超狂「買1送4」優惠，買1塊小披薩送4塊炸雞，特價290元（原價550元），換算下來相當於53折優惠。披薩不限口味，炸雞可選原味、辣味或換烤雞，自由搭配滿足不同口味需求。三商i美食卡會員4月2日至4月13日再享加碼優惠，使用點數1點即可領券，享買一送四特價285元，領券後4月15日前可使用。



活動期間：2025/4/1 - 2025/4/15

優惠內容：外帶/內用小披薩一個，即贈4塊炸雞，特價290元（原價550元）



▲拿坡里清明連假優惠，買1塊小披薩送4塊炸雞 / 拿坡里提供、WalkerLand窩客島整理



漢堡王 清明連假優惠3人餐299元

針對清明連假話題，漢堡王4月1日至4月8日推出限時共享優惠，「水牛城雙層脆雞堡」搭配小華堡系列，雙人分享餐享優惠價229元。三人套餐也再升級，加入花生培根牛肉堡，搭配薯條、洋蔥圈、黃金QQ球3款點心任食，只要299元就能開吃。



活動期間：2025年4月1日 - 4月8日

優惠內容：

雙人餐：水牛城雙層脆雞堡＋小華堡系列，優惠價229元

三人餐：花生培根牛肉堡＋薯條、洋蔥圈、黃金QQ球3款點心任食，優惠價299元



▲漢堡王清明連假優惠，雙人餐、三人餐優惠價299元 / WalkerLand窩客島整理提供

三商炸雞 清明連假優惠買一送一

三商炸雞在清明連假可以吃到「青花椒炸雞桶」買一送一優惠，在4/9前，只要購買一桶「青花椒炸雞桶」即免費送一桶「咔啦腿排桶」，333元就能帶走兩桶。其中，青花椒炸雞桶內含胸排5塊，椒麻香氣濃郁、口感酥脆；咔啦腿排桶則包含腿排5塊，採用義式原味調味，外酥內嫩。讓速食控在清明連假一次吃到雙重美味。



活動期間：2025年3月20日 - 2025年4月9日

優惠內容：買一桶青花椒炸雞桶（胸排5塊），送一桶咔啦腿排桶（腿排5塊），特價333元。



▲三商炸雞清明連假優惠買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



清明連假不只有速食優惠 清明連假話題一次看