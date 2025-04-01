肯德基神級漢堡「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」強勢回歸！肯德基為了慶祝40週年，復刻鐵粉心目中的神級餐點，讓他們重新開賣、滿足粉絲。這次第一波回歸品項「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」超邪惡格子鬆餅、咔啦雞腿排、楓糖漿組合，即將在4/8起正式開賣，肯德基預告一齣，也讓粉絲們通通尖叫。



▲肯德基神級漢堡，比利時鬆餅咔啦雞腿堡4/8起強勢回歸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



肯德基曾在2021年於台灣推出「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，以兩塊格子鬆餅取代漢堡麵包，並且夾入咔啦雞腿排、烤培根、美乃滋，還有靈魂楓糖醬，神還原美式「炸雞鬆餅」的最爽吃法。當時「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」只在台灣快閃開賣14天，讓沒吃到的粉絲一直巧碗台灣肯德基再次推出。



▲肯德基慶祝40週年，超人氣比利時鬆餅咔啦雞腿堡4/8起強勢回歸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基 比利時鬆餅咔啦雞腿堡

這次台灣肯德基聽到粉絲們的心聲，在4/8起慶祝40周年熱門商品回歸，第一波就搶先開賣「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，讓炸雞控這次不能再錯過。除此之外，肯德基也在社群偷偷暗示，這波40周年慶祝活動一共將推出5大美食回歸，除了比利時鬆餅咔啦雞腿堡之外，粉絲還能期待「勁爆雞米花、爆漿卡士達蛋撻、經典玉米濃湯、紐奧良手扒雞」等人氣美食，粉絲們終於也有機會再吃得到。▲肯德基比利時鬆餅咔啦雞腿堡4/8起強勢回歸，肯德基同步預告5大熱門品項回歸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除此之外，肯德基更推出清明限定「拜拜聖筊桶」，4/1-4/14限時14天供應，388元就能吃到「咔啦脆雞x6+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x2」，拜拜準備供品一桶搞定。另有PK雙饗卡APP獨家優惠，「雙色轉轉QQ球」買1送1，還有4/2星期三限定優惠、史上首次推出「咔啦雞腿堡」買1送1，每顆平均48元，速食控一定要跟上德基買一送一。▲肯德基清明連假限定拜拜聖筊桶，肯德基清明節優惠組合推薦 / WalkerLand窩客島整理提供▲肯德基買一送一，咔啦雞腿堡買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

開賣日期：2025/04/08



肯德基清明優惠 拜拜聖筊桶

供應時間：2025/04/01-04/14

套餐內容：咔啦脆雞x6+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x2，組合價388元。



肯德基買一送一優惠

活動期間：2025/4/1-4/28

活動內容：PK APP限定，雙色轉轉QQ球買一送一。



活動期間：4/2一日限定

活動內容：PK APP限定，咔啦雞腿堡買一送一。



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