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漢堡王10元牛肉堡吃爆！10元漢堡連吃6天，限量漢堡包199元加購。

優惠 漢堡王 漢堡 加價購 more
2025-03-26 18:00:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：漢堡王
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

漢堡王10元牛肉堡要吃！月底救星就是要吃漢堡王優惠，這次漢堡王推出超高CP值「10元多一顆漢堡」加價購優惠，於即日起至3/31前，只要購買雙層或三層火烤牛肉堡就可享有10元多一顆牛肉堡優惠，讓熱愛經典火烤牛肉堡的漢堡控大飽口福、雙倍享受。此外，還加碼推出話題周邊新品「漢堡包」，購買任一堡類產品，加199元就能帶走這款超吸睛時尚單品。

▲漢堡王10元再多一顆牛肉堡/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲漢堡王優惠超佛心只要10元再多一顆牛肉堡/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



這次漢堡王的「10元加購優惠」專屬於雙層與三層火烤牛肉堡，兩款漢堡皆使用100%純牛肉製作，經典火烤工藝鎖住肉汁，搭配濃郁起司、酸黃瓜與特製醬料，每一口都是滿滿香氣與層次感。最重要的是，漢堡王堅持無人工色素、無人工香料、無人工防腐劑，讓消費者吃得更安心。數量有限，想要吃優惠的漢堡控要把握機會。

▲漢堡王「雙層、三層火烤牛肉堡」10元加購再多一顆/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

除了美食優惠，漢堡王這次還帶來一款話題新品「漢堡包」，讓粉絲不只吃漢堡，還能把漢堡背在身上！這款「漢堡包」設計逼真，圓潤造型完整還原經典火烤牛肉堡的美味層次，無論是當作時尚單品、旅行背包，甚至是收藏都相當適合。即日起，只要購買任一堡類產品，加199元即可入手，直購價則為409元，等於比半價還便宜，數量有限，賣完就沒有。想要收藏這款超有梗的漢堡包，手速一定要快。

▲漢堡王新周邊推出「漢堡包」限量開賣 / 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理


▲漢堡王「漢堡包」一開賣就超搶手 / 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理


 

漢堡王 10元加購優惠

活動內容：購買雙層或三層火烤牛肉堡，加10元可獲得同品項漢堡一顆。
優惠期間：2025/3/24～3/31，正餐時段供應，售完為止
販售門市：全台漢堡王（不含機場、科技廠、兒童樂園門市）
 

漢堡王 漢堡包加購優惠

活動內容：購買任一堡類產品加199元可入手，單獨購買為409元
加購販售時間：即日起至售完為止

 

漢堡王10元漢堡優惠 還有

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