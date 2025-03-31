愚人節不騙你，麥當勞滿福堡全天開賣！近期不只有麥當勞麥塊聯名話題，這次更在4/1愚人節當天，回應粉絲們的願望，4/1當天在麥當勞澎湖馬公中正餐廳，限定推出「滿福堡全天供應」，5款滿福堡從6:00到23:59，實現速食控的滿福堡自由。



▲麥當勞愚人節限定，麥當勞滿福堡系列全天供應，澎湖馬公中正餐廳限定 / 圖片來源：麥當勞、WalkerLand窩客島整理



前幾年臉書社群超熱衷於「向XX許願」活動，就有許多速食控鐵粉發起「向麥當勞許願滿福堡24小時販售」，或使薯餅24小時供應等願望。這次麥當勞在官網公告，即將在4/1於麥當勞澎湖馬公中正餐廳推出5款滿福堡全天供應，證實不是愚人節開玩笑。



▲麥當勞澎湖馬公中正餐廳限定，4/1麥當勞滿福堡系列從早吃到晚 / WalkerLand窩客島整理提供

麥當勞愚人節限定 滿福堡系列全天供應

本次活動在4/1當天，麥當勞澎湖馬公中正餐廳在6:00-10:30早餐供應結束後，5款滿福堡加長供應時間至23:59，包含「滿福堡、豬肉滿福堡、豬肉滿福堡加蛋、無敵豬肉滿福堡加蛋、鮮蔬滿福堡」5種品項單點，讓澎湖粉絲享受滿福堡自由，全天都能吃到麥當勞滿福堡。▲麥當勞澎湖馬公中正餐廳，滿福堡全系列4/1上午6:00供應至23:59 / WalkerLand窩客島整理提供

活動時間：2025/04/01 6:00-23:59

活動門市：麥當勞 澎湖馬公中正餐廳限定

活動說明：

06:00-10:30麥當勞早餐套餐正常供應

10:30-23:59全系列5款滿福堡單點供應



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